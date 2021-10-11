Masterchef yemekleri! Mıhlama tarifi: Mıhlama nasıl yapılır? Mıhlama tarifi nedir? Mıhlama nasıl yapılır? - Haberler
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Masterchef yemekleri! Mıhlama tarifi: Mıhlama nasıl yapılır? Mıhlama tarifi nedir? Mıhlama nasıl yapılır?

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Masterchef yemekleri! Mıhlama tarifi: Mıhlama nasıl yapılır? Mıhlama tarifi nedir? Mıhlama nasıl yapılır?

Karadeniz yöresine özgü mıhlama nasıl yapılır? Kuymak ve mıhlama arasındaki fark nedir? Mıhlama tarifi, pratik kuymak tarifi, kuymak peyniri, mıhlama tarifi, kuymak malzemeleri, mıhlama malzemeleri nelerdir? Mıhlama hakkında tüm bilgiler haberimizde...

Mıhlama tarifi , mıhlama tarifi ile yöresel lezzetlerin tadını sofranıza taşıyabilir, kahvaltı sofranızı zenginleştirebilirsiniz. Misafirlerinize ve ailenize lezzetli anlar yaşatmak istiyorsanız Kuymak tarifi, mıhlama tarifi sizin için özel bir seçenek olacaktır. Mıhlama nasıl yapılır?

Kuymak, Samsun'dan Artvin'e yani Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Artvin, Çorum, Sivas, Tokat, Amasya ve Erzurum illerinde yaygın olan, Karadeniz Bölgesi'ne ait bir yemektir.

Gürcistan, Dağıstan, Azerbaycan ve Kafkasya'nın bazı bölgelerinde de çok popülerdir. Mısır unu, tereyağı ve genellikle minci adı verilen tuzlu çökelek (bazı yörelerde telli peynir veya su peyniri) kullanılarak yapılan mısır lapasının adıdır. Kuymak yemeğinin diğer bir ismi Mıhlama olarak geçmektedir. Kuymak'ta mısır unu kullanılırken, Mıhlama yemeğinde ise peynir kullanılmaktadır. Trabzon'da kuymak popülerken Rize'de mıhlama popülerdir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Karadeniz'in meşhur lezzetlerinden biri olan kuymak, aile sofralarının en tatlı lezzetlerinden biri. Eğer sizde pratik kuymak tarifi arıyorsanız. Bu tarifimizde karadenize özel kolot peyniri ve tel peyniri bulamayanlar için kaşarlı kuymak tarifi yapımını gösteriyoruz. Peki kaşarlı kuymak nasıl yapılır? İşte kaşarlı kuymak tarifi...

- 2 tepeleme kaşığı tereyağı

- 3 yada 5 tepeleme kaşığı mısır unu

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- 1 bardak doğranmış kaşar peyniri (İsteğinize göre daha az yada fazla olabilir)

- Kaynar su

- Tereyağını eritin ve mısır unu ilave edin. Burada önemli olan mısır unu, irmik gibi iri çekim olursa daha iyi lezzet alabilirsiniz.

- Mısır ununun kokusu çıkıp, hafif rengi dönene kadar kavurun.

- Yavaş yavaş içerisine kaynar su ilave edin ve sürekli karıştırın.

- Karıştırdıkça gerekli görürseniz su ilave edin.

- Boza gibi daha akışkan bir hal alana kadar su ilave etmeniz gerekiyor.

- Kıvamını isteğinize göre ayarlayın fakat akışkan hali en ideal olanıdır.

- Daha sonra tuz ilave edilip karıştırın.

- Altını kısarak, üstüne yağları çıkana kadar pişirmeye devam edin.

- Bu noktada kuymağın her yerinin göz göz kaynamış olması gerekir.

- Son olarak kaşarlar her yerine denk gelecek şekilde ekleyin fakat hiç karıştırmayın.

- Kaşarları eriyip, yağı üste çıktığında ocağın altını kapatın.

Kahvaltılık tarifler! Kuymak tarifi, mıhlama tarifi! Mıhlama nasıl yapılır?Kuymak

1 su bardağı mısır unu

3 su bardağı su

Tuz

250 gr telli peynir

4 yemek kaşığı tereyağ

Tereyağı düşük ateşte eritin. Mısır ununu ekleyip kavurun. Sonra su ve isteğe göre tuzunu atın, suyu kaybolup tereyağı üste çıkana kadar pişirin. Sonra peyniri ekleyip bir kaç dakika daha karıştırdıktan sonra kuymak hazır duruma gelir. Afiyet olsun.

Mıhlama Tarifi için gerekli malzemeler:

1 Çay Bardağı Mısır Unu

2 Yemek Kaşığı Tereyağı

1.5 Su Bardağı Su

Tavada erittiğimiz tereyağının suyu ekleyin, üzerine mısır ununu dökerek hızlıca karıştırın. Kaynadıktan sonra üzerine küçük küçük parçalara ayırdığımız peynirleri dökerek peynirler eriyene kadar karıştırın. Afiyet olsun.

2 su bardağı su

4 yemek kaşığı

250 gram tel peyniri

1 su bardağı süt

Mısır unu

Kahvaltılık tarifler! Kuymak tarifi, mıhlama tarifi! Mıhlama nasıl yapılır?Mıhlama

Öncelikle hazırladığınız terayağını, düşük ateşte kadar pişirin.

Azar azar mısır unu ilave edin, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurun.

Mısır unu renk alınca suyu ekleyin.

Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın.

Mıhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız mıhlamayı bekletmeden sıcak olarak servis edin.

Su yerine süt kullanmayı tercih edebilirsiniz.

- İkiside Karadeniz Bölgesi'ne aittir.

- Trabzon'da kuymak, Rize'de mıhlama denilmekte.

- Kuymakta en önemli malzeme mısır unu, mıhlamada peynirdir.

- Her ikiside tereyağı, mısır unu, peynir ile yapılır.

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Haber: Masterchef yemekleri! Mıhlama tarifi: Mıhlama nasıl yapılır? Mıhlama tarifi nedir? Mıhlama nasıl yapılır? - Haberler
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