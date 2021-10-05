Mark Zuckerberg serveti ne kadar? Facebook, İnstagram ve Whatsapp'ın piyasa değeri kaç dolar, kaç TL?

Facebook, İnstagram ve Whatsapp'ın piyasa değerinin ne kadarolduğu merak ediliyor. Aynı zamanda Mark Zuckerberg serveti demerak konusu olurken Mark Zuckerberg serveti ne kadar araştırıldı. İşte sosyal medya devlerinin mali değerleri…

MARK ZUCKERBERG SERVETİ NE KADAR?

Şirketi ADB'de 1 trilyon dolar değerini aşan Mark Zuckerberg'in kişisel serveti de 2021'de 14,2 milyar dolar arttı. Zuckerberg 117,8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 5'inci kişisi oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

5 Ekim'de yaşanan sosyal medya erişim sorunu sonra servetinde bir miktar azalma meydana geldi.

FACEBOOK PİYASA DEĞERİ KAÇ DOLAR, KAÇ TL?

Sosyal medya platformu Facebook 2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından kuruldu. Kuruluşunun ilk yıllarında sadece Harvard Üniversitesindeki öğrencilerin kullanımına açık olan platform daha sonra ağını bütün Ivy League okullarını kapsayacak şekilde genişletti. 2006'dan sonra ise şirket 13 yaşından büyük herkesin kullanıcı olabilmesine izin verdi. Dünyanın en büyük sosyal medya platformu haline gelen Facebook'un 2019 yılı Statista verilerine göre aylık aktif 2,45 milyar kullanıcısı bulunuyor. Şirket, 2012 yılında 1 milyar dolara Instagram'ı 2014 yılında da 19 milyar dolara WhatsApp'ı satın alarak, Facebook uygulaması ve Facebook Messenger uygulaması ile birlikte en çok indirilen uygulamalar listesinde dört uygulaması ile yer almayı başardı. Facebook arkadaşlık sitesinin yanısıra dijital para birimi Libra, projesi ile de gündemi uzun süre meşgul etmişti. Facebook'un Markets Insider Ocak 2020 verilerine göre market değeri ise 632 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İNSTAGRAM PİYASA DEĞERİ KAÇ DOLAR, KAÇ TL?

Instagram'ın sadece 2019'da elde ettiği reklam geliri, Türkiye'nin en zengin ilk 10 kişisinin servetine yakın bir seviyede bulunuyor. Forbes dergisi tarafından açıklanan 2018 listesine göre, en zengin 100 Türk listesinde zirvede 3.8 milyar dolarla Rönesans Holding'in sahibi Erman Ilıcak bulunuyor. İlk 10'daki isimlerin toplam serveti 23.2 milyar dolar ediyor.

WHATSAPP'IN PİYASA DEĞERİ KAÇ DOLAR, KAÇ TL?

Wall Street Journal gazetesi, "ABD'li mesajlaşma yazılımı olan WhatsApp, Facebook'a 19 milyar dolara satılıyor. Türkiye'de hiçbir halka açık şirketin piyasa değeri, bu fiyat ile WhatsApp'ı geçemiyor. Hatta yazılım şirketi WhatsApp'ın fiyatı, 4,4 milyar dolar piyasa değerine sahip Türkiye'nin en büyük rafinerisi Tüpraş'ın 4 katından daha fazla" sözlerini kullandı.

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