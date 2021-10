Manavgat'ın Anka Kuşları projesinde çocuklar son kez bir arada

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, yaşanan büyük yangın felaketine maruz kalmış afetzede çocukların ruh sağlıklarını iyileştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Manavgat'ın Anka Kuşları" isimli projenin 5. Etabında çocuklar son kez bir araya geldi. Aşağı Işıklar, Belenobası, Demirciler, Karaöz, Gebece, Oymapınar, Bucakşeyhler, Evrenseki, Ilıca ve Kalemler mahallelerinde yaşayan 2-16 yaş aralığındaki 60 çocuk, Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Merkezi'nde buluştu. Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden alınmak suretiyle Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çeşitli aktiviteler ve etkinliklerle keyifli bir gün yaşadı. Çocuklar, Manavgat Belediyesi'nin uzman eğitmen kadrosuyla birlikte resim, bilgisayar, oyun aktiviteleri, dans ve hayvanat bahçesi gibi çeşitli faaliyetler yaparak hem terapi eğitimi aldı hem de eğlendi. Çocukları ve aileleri Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan ve birim müdürleri kapıda karşılayarak ağırladı.

"Tüm çocuklarımıza ulaştık"

Yangın felaketinin ardından çocukların tekrar sosyal yaşama adapte olabilmelerini sağlamak ve onları yalnız bırakmamak için "Manavgat'ın Anka Kuşları" isimli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 5 etaptan oluşan çalışmayla birlikte tüm çocuklara ulaştıklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, " Büyük yangın felaketi sonrasında çocuklarımızı sosyal yaşama dahil etmek için ve onları bir an olsun yalnız bırakmamak için ekiplerimizle birlikte Anka Kuşları projesini hayata geçirdik. Amacımız, mağduriyet yaşayan tüm çocuklarımıza ve ailelerine ulaşarak onlara destek olmak, yüzlerinde tebessüm oluşturabilmekti. Bugün de tüm çocuklarımıza ulaşmış ve onları mutlu etmiş bir şekilde projemizin son etabını gerçekleştirdik. Manavgat Belediyesi olarak bundan sonra da onları asla yalnız bırakmayarak her an yanlarında olmaya devam edeceğiz. Manavgat Belediyesi, öz kaynaklarını halkıyla sonuna kadar paylaşmaya devam edecektir" dedi. - ANTALYA