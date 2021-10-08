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Madenciler dualarla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Madenciler dualarla uğurlandı Hakkari'de bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Fedai Büyüköztürk ve Zekeriya Yıldız Adana'da toprağa verildi Hakkari'de bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 maden işçisi, memleketleri Adana'nın Kozan ilçesinde...

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Madenciler dualarla uğurlandı

Hakkari'de bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Fedai Büyüköztürk ve Zekeriya Yıldız Adana'da toprağa verildi

ADANA - Hakkari'de bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 maden işçisi, memleketleri Adana'nın Kozan ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

6 Ekim akşam saatlerinde Hakkari'de bir maden ocağında geçekleşen göçükte işçilerden Fedai Büyüköztürk ve Zekeriya Yıldız hayatını kaybetti, 1 maden işçi de ağır yaralandı.

Hayatını kaybeden madencilerin cenazeleri Kozan ilçesine getirildi.

Kozan Asri Mezarlığında ilk olarak evli 1 çocuk babası Zekeriya Yıldız'ın cenazesi dualar ve gözyaşları ile defnedildi. Cenaze töreninde eşi Ayşe Yıldız ve kızı Aleyna Yıldız güçlükle ayakta durabildi. Zekeriya Yıldız'ın yaklaşık Hakkari'de 8 yıldır maden işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

"Emekli olma hayalleri yarım kaldı"

Yıldız'ın cenaze merasiminin ardından Ağlıboğaz Mahallesinde Fedai Büyüköztürk için tören düzenlendi. Büyüköztürk'ün cenazesi toprağa verilirken, annesinin yatalak kanser hastası olduğu öğrenildi.

6 ay sonra emekli olmak için son kez maden ocağına gittiği öğrenilen Fedai Büyüköztürk'ün evli ve çocuğu olmadığı belirtildi.

Maden kazasında yaralı olarak kurtulan Bünyamin Gökalp'in ise ameliyattan çıktığı tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Madenciler dualarla uğurlandı

Madenciler dualarla uğurlandı

Madenciler dualarla uğurlandı

Madenciler dualarla uğurlandı

Madenciler dualarla uğurlandı

Madenciler dualarla uğurlandı

Madenciler dualarla uğurlandı

Madenciler dualarla uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Son Dakika Haberleri
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 Hakkari'de maden ocağında gerçekleşen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti

Hakkari'de maden ocağında gerçekleşen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti
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