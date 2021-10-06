Lazer epilasyon sektöründe iş birliği

RobotX Micro ile Siemens, Lazer Epilasyon cihazları üretecekleri iş birliğine imza attı. Çalışma kapsamında cihazların garanti ömürleri ve sağlamlıkları daha da arttırılacak.

Lazer epilasyon cihazı üreticisi RobotX Micro ile Siemens, lazer epilasyon cihazları üretecekleri bir iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında, cihazların garanti ömürlerinin ve sağlamlıklarının daha da arttırılması hedefleniyor.

"LAZER EPİLASYON CİHAZLARI GELECEĞE TAŞINACAK"

RobotX Micro Yönetim Kurulu Başkanı Medikal Mühendis Hasan Ercan, "Daha akıllı ve güvenilir lazer epilasyon cihazları çok yakında piyasada olacak. Detaylı analizlerin ardından Siemens ile iş ortaklığına karar verdik. Cihazlarımız, Siemens logosu, zekası ve gücü ile üretilecek. Bu dev iş birliği lazer epilasyon cihazlarını geleceğe taşıyacak" diye konuştu.

İşbirliğinin avantajlarına da değinen Ercan, şöyle konuştu:

"RobotX Micro Cihazlar, Siemens markasıyla dokunmatik ekran, işlemci, anakart, sensör kontrol modüllerinin yanı sıra, Siemens Regülasyonlu UPS gerektirmeyen besleme güç kaynağı da kullanılıyor olacak. Tüm kontrol Siemens kalitesi ve güvencesi ile sağlanacak. Bu cihazların garanti ömrü uzayacak ve servis ihtiyacı azalacak. Sağlamlığın yanı sıra cihazlara güvenilirlik sağlanarak 12- 24 ay yerine 48 aya kadar beklenmeyen arızalara karşı düşük maliyetli garanti ve sigorta imkanlarından faydalanma fırsatı yaratılmış olacak."