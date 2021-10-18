"Kudüs Şairi: Nuri Pakdil" vefatının ikinci yılında anılıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdıran, "Kudüs Şairi" unvanlı Nuri Pakdil, vefatının ikinci yılında anılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, Türk edebiyatının en önemli ekollerinden biri olan merhum Pakdil'i ölümünün ikinci yıl dönümde rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

Pakdil'in Türk edebiyatına yön veren Yedi Güzel Adam'dan biri olduğunu aktaran Güngör, "Kudüs şairimiz Nuri Pakdil ağabeyi rahmet ve minnetle anıyorum. Yedi Güzel Adam'ın şehri, şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ımız yoluna edebiyat günleri, akademiler ve kitap fuarlarıyla devam ediyor. Şehrimizin bu şiir ve edebiyat kimliğinin oluşmasına önemli katkılar sunan Nuri Pakdil ağabeye rahmet olsun." ifadelerini kullandı.