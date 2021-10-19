Küçük Prens sözleri: En güzel Küçük Prens sözleri nelerdir? Küçük Prens kitabından alıntı sözler, Küçük Prens gün batımı sözleri!

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KÜÇÜK PRENS KİMDİR?

Küçük Prens (Fransızca özgün adı: Le Petit Prince), Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılan ve 1943'te yayımlanan masalsı bir kitaptır. Dünyanın en çok satan ve okunan kitaplarından biridir. Eserde, bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılır.

KÜÇÜK PRENS KİTABI KONUSU NE?

Yazarın uçağı birdenbire bozulur ve Sahra Çölü'ne iniş yapmak zorunda kalır. Çölde Küçük Prens ile karşılaşır. Küçük Prens yazara yaşadığı yeri, yaşadığı maceraları anlatmaya başlar. Anlattığına göre o, B-612 asteroidinde tek başına yaşayan bir prenstir. Gezegeninde çok sevdiği bir güle özenle bakar. Gülüne nasıl daha faydalı olabileceğinin yollarını araştırmak istediği için diğer gezegenleri gezmek zorunda kalmıştır.

Kralın gezegeninde otorite tutkusunu, sanatçının gezegeninde kendini beğenmişliği, sarhoşun gezegeninde saplantıyı, iş adamının gezegeninde amaçsız sahip olma tutkusunu, fenercinin gezegeninde öğrenmeden ve değişmeden emir yerine getirmeyi, coğrafyacının gezegeninde ise elitizmi görür. Küçük Prens hepsinden mutsuz ayrılır. Gezdiği son gezegen ise Dünya'dır. Dünya, diğerlerinden farklı olarak büyük ve kalabalık bir gezegendir. İnsanların kendi değerlerinden daha çok, giysileriyle anlam ve değer kazandıkları bir yerdir.

KÜÇÜK PRENS SÖZLERİ

- Dünyadaki binlerce tilkiden sadece biriydi o ama ben onunla dost oldum. Şimdi artık o özel bir tilki.

- İnsanlarınsa hiçbir şeyi anlayacak vakitleri yoktur.

- İnsanlar mı? Rüzgâr sürüklüyor onları. Kökleri yok, bu yüzden de yaşam onlar için güç.

- Eğer kelebekleri tanımak istiyorsak bir kaç tırtıla katlanmak gerekir.

- Kendini yargılamak, bir başkasını yargılamaktan çok daha zordur. Eğer kendini iyi bir şekilde yargılamayı başarırsan bu, senin gerçek bir bilge olduğunu gösterir.

-İnsanların nerede oldukları asla bilinmez. Rüzgar onları oradan oraya gezdirir durur. K öklerinden yoksundurlar bu da onlar çok rahatsız eder.

- Asıl görülmesi gerekeni gözler göremez.

- Birinin sizi evcilleştirmesine izin verirsen; gözyaşlarını da hesaba katmalısınız.

- Çölü güzelleştiren, bir yerlerde bir kuyu saklıyor olmasıdır.

- Hiç kimsede olmayan yıldızlara sahip ol.

- Büyüklerin hepsi birer çocuktu. Ama onların çok azı bunu hatırlar.

- İnsanların tüfekleri var ve avlanırlar. Bu çok can sıkıcı. Onlar tavuk da yetiştirirler. Bu onların ilgilendikleri tek şeydir.

- Sana ait olanı bu kadar önemli yapan, onun için harcadığın zamandır.

- İnsanlar hayal etmekten yoksundurlar. Onlar sadece kendilerine söylenenleri tekrar edip dururlar.

- Bir gülün değeri, ona gösterdiğin özenle ölçülür.

- Ben üzgünüm ama onlara yorgunum dedim.

- "Ölene kadar sorumlusun gönül bağı kurduğun her şeyden" dedi tilki…

- Ama kendini beğenmiş adam onu duymamıştı bile. Kendini beğenmiş kişiler övgüden başka bir şeye vermezler.

- Az ya da çok değil… Güzel sevin!

- Sadece çocuklar ne aradıklarını biliyorlar.

- İnsanlarla birlikteyken de yalnız kalınır.

- İnsanların artık hiçbir şeyi anlamaya vakitleri yok. Onlar her şeyi tüccarlardan satın alıyor. Ama dost satan tüccar olmadığı için artık insanların dostları yok.

EN GÜZEL KÜÇÜK PRENS SÖZLERİ NELERDİR?

- Biliyorsun. Çiçeğim. Ondan ben sorumluyum! Öyle güçsüz, öyle saf ki! Tehlikelere karşı kendisini koruması için dört dikeninden başka hiçbir şeyi yok. - Antoine de Saint-Exupery - Küçük Prens

- İnsan yalnız yüreğiyle doğruyu görebilir.

- Senin gülmesini bilen yıldızların olacak.

- Çölü güzelleştiren, bir yerlerde bir kuyu saklıyor olmasıdır.

- Hiçbir şey mükemmel değildir.

- Senin gülünün diğerlerinden daha önemli olmasını sağlayan şey, ona ayırdığın vakittir.

- Acaba bir gün hepimiz kendi yıldızımızı yeniden bulalım diye mi yıldızlar böyle parlıyor?

- "Peki, insanlar nerde?" dedi küçük prens. " İnsan kendisini çölde çok yalnız hissediyor.'' ''İnsanların içinde de öyle hissedersin'' dedi yılan. "Arada pek fark yoktur."

- Hâlbuki aradıkları tek bir gülde ya da bir yudum suda olabilir.

- Eğer benim bir atkım varsa, onu boynuma dolayabilirim veya alıp götürebilirim. Ama sen yıldızları asla yerinden söküp alamazsın!

- Yalnız evcilleştirdiğin şeyleri tanıyabilirsin.

- Sözcükler yanlış anlaşılmalara neden olabilir. - Antoine de Saint-Exupery - Küçük Prens

- Kelebeklerle tanışmak istiyorsam eğer, bir iki tırtıla katlanmayı öğrenmek zorundayım.

- Kendini beğenmiş kişiler övgüden başka bir şeye vermezler.

- Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı var, armağan gibiydiler.

- Çünkü sözcükler, yanlış anlama kaynağıdır.

UZUN VE KISA KÜÇÜK PRENS SÖZLERİ

- Deseniz ki: "Kırmızı kiremitli, güzel bir ev gördüm. Pencerelerde saksılar, çatısında kumrular vardı". Bir türlü gözlerinin önüne getiremezler bu evi ama "yüz bin liralık bir ev gördüm" deyin, bakın nasıl: "Aman ne güzel ev" diye haykıracaklardır.

- Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha güçtür. Kendini yargılamayı başarabilirsen gerçek bir bilgesin demektir.

- İnsanları kolayca tanıyamazsın. Onların tanımaya ayıracak zamanları yoktur. Yediklerini, içtiklerini bile dükkanlardan hazır olarak alıyorlar. Ama dost satan dükkanları olmadığı için dostları da yoktur. - Antoine de Saint-Exupery - Küçük Prens

- "Hoşça kal" dedi tilki. "Vereceğim sır çok basit: İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görünmez." - Antoine de Saint-Exupery - Küçük Prens

- "Sadece evcilleştirdiğin kişiyi anlayabilirsin" dedi tilki. "İnsanlarınsa hiçbir şeyi anlayacak vakitleri yoktur. Her şeyi dükkandan hazır alırlar ve arkadaşlar dükkanlarda satılmadığı için de insanların arkadaşları yok artık. Eğer bir arkadaşın olsun istiyorsan, evcilleştir beni!" - Antoine de Saint-Exupery - Küçük Prens

- Sadece evcilleştirdiğin kişiyi anlayabilirsin dedi tilki. İnsanlarınsa hiçbir şeyi anlayacak vakitleri yoktur. Her şeyi dükkândan hazır alırlar ve arkadaşlar dükkânlarda satılmadığı için de insanların arkadaşları yok artık. Eğer bir arkadaşın olsun istiyorsan, evcilleştir beni!

- Sahibi olmayan bir elmas bulursan, o elmas senindir. Sahibi olmayan bir ada bulursan, o ada senindir. Bir buluş yaparsan patentini alırsın, buluş senin olur. Madem ki yıldızlara sahip olmak benden önce kimsenin aklına gelmedi, yıldızlar benimdir.

- Siz tıpkı tilkinin benimle karşılaşmadan önceki hali gibisiniz. Dünyadaki binlerce tilkiden yalnızca biriydi o ama ben onunla dost oldum ve şimdi artık o özel bir tilki.

- Kaç yaşında, derler, Kaç kardeşi var? Kaç kilo? Babası kaç para kazanıyor? Bu türlü bilgilerle onu tanıdıklarını sanırlar.

- Madem ki yıldızların sahibi olmak benden önce kimsenin aklına gelmedi, yıldızlar benimdir.

- Genellikle ihmal edilen bir iş, bağlar kurmak anlamına geliyor.

- İnsan susuzluktan ölecek olsa bile bir dostu olması içini serinletiyor.

- İnsan gün batımını çok üzgün olduğunda seviyor.

- Bir bahçede beş bin gül yetiştiriyorlar, ama asıl aradıklarını bulamıyorlar yine de.

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