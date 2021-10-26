Köy Ziyaretlerimizde Vatandaşlarımızın Yanındayız

ÇANAKKALE (Habermetre) - Vali İlhami AKTAŞ, İl Genel Meclis Başkanı Nejat ÖNDER ile birlikte Çanakkale merkez ilçe köy ziyaretleri kapsamında Haliloğlu, Ortaca, Sarıbeyli, Terziler, Çiftlikdere ve Belen Köyleri ile Sarıbeyli Köyüne bağlı Sığırlı, Aşağıokçular Köyüne bağlı Salavat ve Andıktaşı, Elmacık Köyüne bağlı Değirmendere ve Belen Köyüne bağlı Çiftlik mahallelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Haliloğlu Köyü Muhtarı Selim GÜNER, Ortaca Köyü Muhtarı Mahmud DÖNER, Sarıbeyli Köylü ve Sığırlı Mahallesi Muhtarı Şahin ARSLAN, Terziler Köyü Muhtarı İsmail ALBAYRAK, Aşağıokçular Köyü ile Andıktaşı ve Salavat mahalleleri muhtarı Ali İNCE, Değirmendere Mahallesi Muhtarı Veli KARAMAN, Çiftlikdere Köyü Muhtarı Ali AYAZ, Belen Köyü ve Çiftlik Mahallesi Muhtarı Nejdet GENÇ ile bir araya gelen Vali İlhami AKTAŞ, köyleri gezerek genel durumları, sorunları ve ihtiyaçları hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Ayrıca köy sakinleriyle de yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, imkanlar doğrultusunda ihtiyaç ve taleplerin çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Ziyaret edilen köylerin sakinleri Vali İlhami AKTAŞ'ın ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, köylerinin sorun ve taleplerine gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü Vali İlhami AKTAŞ'a ve İl Genel Meclis Başkanı Nejat ÖNDER'e teşekkür ettiler.

Vali İlhami AKTAŞ'ın Çanakkale merkez ilçe köy ziyaretlerine İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil SEZGİN de eşlik etti.

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