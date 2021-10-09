Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi, felç oldu

ANKARA'da Murat Telli (42), bel fıtığı ağrıları artmasına rağmen koronavirüs korkusuyla hastaneye yaklaşık 1 ay geç gidince kısmi felç oldu. Belden aşağısı tutmayan ve yeniden yürüyebilmek için fizik tedavi gören Telli, "Hocalarım 'Erken gelseydin felç kısmını görmeyecektin, ameliyat olup gidecektin' dediler. Ben koronavirüsten korktum, hastaneye gelmedim, daha beter hastalığa yakalandım" dedi.

Bel fıtığı rahatsızlığı bulunan Murat Telli'nin nisan ayının başında ağrıları arttı. Telli, koronavirüs kapıp, ailesine bulaştırma korkusuyla hastaneye gitmeyi ihmal etti. Ağrıları şiddetlenmesine rağmen hastaneye gitmeyen Telli'nin 22 Nisan'da belden aşağısı tutmamaya başladı. Bunun üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Telli, acil ameliyata alındı; ancak kısmi felç oldu. Hastaneye yaklaşık 1 ay geç başvurması nedeniyle belden aşağısı tutmayan Telli, şimdi yeniden yürüyebilmek için aynı hastanede fizik tedavi görüyor.