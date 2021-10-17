Körfez temizleniyor, taşkınlar önleniyor

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka ile Çiğli'de dört noktada 36 milyon liranın üzerinde maliyetle yürütülen İZSU yatırımlarını yerinde inceledi. Yağmur suyu ve atık suyun ayrıştırılması için kent genelinde yatırımların sürdüğünü söyleyen Başkan Soyer, "Bu çalışmalar hem Körfez temizliğinin sürdürülebilirliğini sağlıyor hem dereler ıslah edilerek taşkınlar konusunda önemli bir rahatlama sağlanıyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU'nun Karşıyaka ve Çiğli'de yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Yağmur suyu ayrıştırma ve taşkın önleme çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Tunç Soyer'e İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, genel müdür yardımcıları ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

Çiğli'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Deresi ıslahı ve çevre düzenlemesi ile Şirintepe, Güzeltepe, Yakakent mahallelerindeki yağmur suyu ve atık su şebekesi ayrıştırma çalışmaları, ayrıca Zübeyde Hanım ve İnönü mahalleleri yağmur suyu ayrıştırma ve Örnekköy'deki Bostanlı Deresi çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Tunç Soyer, "Bir yandan yağmur taşkınları önleniyor bir yandan da peyzaj çalışmalarıyla yurttaşların estetik duygularına hitap ediliyor. Organize Sanayi Bölgesi Deresi mezbelelik durumundaydı. Büyük ölçüde balçık ve bataklıktı. Şimdi hem zemindeki tarama ve derinleştirme çalışmaları hem istinat duvarlarıyla bambaşka bir görünüm aldı. Aydınlatma direkleriyle de bir gezi ve yürüyüş güzergahı haline geldi. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bölgede yaşayan vatandaşlara da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Körfez temizliği vurgusu

Yağmur suyu ve atık suyun ayrıştırılması için on milyonlarca liralık yatırım yapıldığını söyleyen Başkan Soyer, "Çünkü yağmur suyu ve atık su ayrıştırılmadıkça Körfez'in kirliliğiyle, kokuyla başa çıkmak mümkün değil. Kalıcı çözüm atık su ve yağmur suyunun aynı kanaldan akmasını engellemek. Bugün Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 10 kilometreye yakın güzergahtaki bir çalışmayı yerinde gördük. Çalışma en geç Aralık sonu bitmiş olacak. Şirintepe ve Güzeltepe bölgesinde 18 buçuk milyonluk yatırım bedeli olan ayrıştırma projesi vardı. Kısacası yürütülen çalışmalar hem Körfez'in temizliğinin sürdürülebilirliğini sağlıyor hem dereler ıslah edilerek taşkınlar konusunda önemli bir rahatlama sağlanıyor. O yüzden çok memnunuz, arkadaşlarımı kutluyorum. Yağmura rağmen yaptığımız bu kontroller, ziyaretler hepimizin yüreğine su serpti" ifadelerini kullandı.

Kalem kalem yatırım raporu

Çiğli AOSB Deresi ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarına 2021 yılının Şubat ayında başlandı ve Ekim ayı itibariyle tamamlandı. Dere duvarının bir tarafına taş tahkimat yapıldı ve dere tabanından 30 bin metreküp tarama malzemesi alındı. Derinlik 30 santimetreden 3 buçuk metreye çıkarıldı. Yatırım maliyeti ise 3 milyon 150 bin TL olarak gerçekleşti.

Çiğli'nin Şirintepe, Güzeltepe ve Yakakent mahallelerinin muhtelif sokaklarında yağmur suyu ve atık su şebekesi ayrıştırma çalışmaları da 13 kilometrelik güzergahı kapsıyor. Yatırım için 18 milyon 454 bin 620 TL'lik bir kaynak ayrıldı.

Karşıyaka Zübeyde Hanım ve İnönü mahallelerindeki 7 kilometrelik yağmur suyu ayrıştırma kanalının yatırım tutarı 7 milyon 399 bin 505 TL.

Örnekköy Mahallesi Bostanlı Deresi'nde dere yatağı ve duvarları ıslahı, bin 300 metre taş duvar dere ıslahı ve 900 metre kanalizasyon hattı 10 milyon lira maliyetle yapılıyor. İZSU'nun sadece dört noktada yaptığı yatırımın toplam maliyeti 36 milyon 169 bin 125 TL.

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