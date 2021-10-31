Konserde 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

ADANA (DHA) - ADANA'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlamaları kapsamında Gülşen'in sahneye çıktığı konserde, Kavga ettiği Akif Ozan Özdoğan'ı (15) bıçaklayıp öldüren ve yanındaki 3 kişiyi de yaralayan M.C. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Ekim'de, saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda meydana geldi. Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan (17), iki arkadaşıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Gülşen'in konserine gitti. Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G. (17), konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen M.C. ile Mustafa G. arasında tartışma çıkı. Tartışma kavgaya dönüştü, M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G.'yi yaraladı. Akif Ozan Özdoğan'ı karnının alt bölgesinden, ağabeyi Orçun'u da bacağından ve kaburgasından bıçaklayan M.C., olay yerindeki bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C. adliyeye sevk edildi. M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.