Kocaeli'den kısa kısa

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıtpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Kaymakamı Cengiz Karabulut, törende yaptığı konuşmada, muhtarların devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynadığını, aynı zamanda çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiklerini anlattı.

Muhtarlık müessesesinin, toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğuna işaret eden Karabulut, "Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık, en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak, hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir." dedi.

Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral da devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa yakın idari birimi olan muhtarlığın, köy ve mahallelerde kamu kaynaklarının aktarılması hususunda birinci derecede sorumluluk bilincinde olduğunu söyledi.

Törene, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, İlçe Belediye Başkan Vekili Şevket Kaba, İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kandıra'da Muhtarlar Günü kutlandı

Kandıra ilçesinde Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Namazgah Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, muhtarlığın, Türkiye'de demokrasinin beşiği olan bir kurum olduğunu belirterek, "Muhtarlardan çok büyük beklentiler olduğunu ve zorluklarını da biliyoruz. Başta belediyelerimiz olmak üzere elimizdeki imkanlarla muhtarlarımıza yardımcı olmaya çalışmaktayız." dedi.

Programa, İlçe Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası Sevenler Derneğinden eski üyelerine plaket

Karamürsel ilçesinde faaliyet yürüten Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası Sevenler Derneği, başarılı çalışmaları ve hizmetlerinden dolayı eski üyelerine plaket verdi.

Dernek Başkanı Nuran Berk Genç, yaptığı konuşmada, geçmiş dönemlerde dernekte başarılı çalışmalara ve hizmetlere imza atmış değerli başkan ve üyelere yönetim kurulu olarak teşekkür etmek istedikleri söyledi.

Katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Genç, "Umudu canlı tutan, yaşama gülümseyerek bakmamızı sağlayan tüm üyelerimize selam olsun." dedi.