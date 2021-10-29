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KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin ev sahipliğinde Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sınırlı davetli katıldı.

Büyükelçi Başçeri ve eşi, davetlileri girişte karşıladı.

Etkinlikte konuşan Başçeri, pandemi nedeniyle kısıtlı bir katılımla bu kutlamayı gerçekleştirdiklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en yakın zamanda kurtulmayı umut ettiğini söyledi.

Başçeri, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kendi bayramı olarak benimsemiş Kıbrıs Türkü kardeşlerimle birlikte bu bayramı kutluyor olmaktan gurur, onur duyuyorum. Zorluklar ve güçlükler olacak ama o zorluklar ve güçlüklerin hemen hepsi geçicidir. Kalıcı olan bugün burada özgürce havasını soluduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir, buna yürekten inanıyorum." dedi.

Başçeri, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Daha sonra katılımcılara ikramda bulunuldu.

KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
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