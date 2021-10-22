Kimi yedek parçacıda kimi lüks otelde çalışarak diplomaya hak kazanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da meslek liselerinin verdiği dersler sayesinde meslek edinen öğrenciler, çalışmalarının karşılığında harçlıklarını çıkararak iş hayatına erken yaşta adım atıyor.

Birçok alanda sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek, kendine güvenen ve donanımlı bireyler yetiştiren meslek liselerinde öğrenciler, sağlanan staj imkanıyla hem okullarına devam ediyor, hem de harçlıklarını kazanıyor ve çalışma hayatına erken yaşta başlıyor.

AA muhabirine konuşan İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Bölümü Öğrencisi Timurcan Toksöz, yedek parça üretimi yapan bir işletmede stajını yaptığını söyledi.

Haftanın 2 günü okulda, 3 günü işyerinde olduğunu belirten Toksöz, "Okulumuzdaki öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle buraya geldim. Burada stajımı yapıyorum. İş yerindeki ustalarım ilk olarak bize tezgahları öğretiyor. Sonra da tezgahlarda çalışmaya başlıyoruz." diye konuştu.

"Meslek lisesinde okuduğum, bir meslek öğrendiğim için mutluyum"

Toksöz, meslek lisesinde okumasının iş hayatında kendisine büyük avantajlar sağladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Meslek lisesi sayesinde iş hayatına erken yaşta atılabildim. Okul bittikten sonra işyeri açma belgemiz, istediğimiz sanayi sitesinde de iş bulma imkanımız oluyor. Meslek lisesinde okuduğum, bir meslek öğrendiğim için mutluyum. Meslek lisesi okuduğum için lise hayatımda meslek sahibi oluyorum. Buradan kazandığım parayla eve de katkıda bulunuyorum, kendi harçlığımı da çıkarıyorum. Stajım bittikten sonra da işyerim kabul ederse burada çalışmaya devam etmeyi düşünüyorum. Ayrıca bölümüm üzerinden makine mühendisliği okuyup öyle çalışmaya devam etmeyi hedefliyorum."

"Meslek liseleri, gençleri mesleğimize teşvik ediyor"

Toksöz'ün staj yaptığı işletmenin üretim sorumlusu Kaan Kurtuluş Karadaş da kendilerine meslek liselerinden öğrencilerin staj başvurusunda bulunduğunu, okul bittikten sonra devam etmek isteyen birçok öğrenciyle çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Özellikle ara eleman bulmada zorlandıklarını anlatan Karadaş, "Ara eleman ihtiyacımızı meslek liselerinden karşılamaya özen gösteriyoruz. Ara eleman bulma noktasında meslek liseleri bize çok yardımcı oluyor. Her yıl 8 ila 10 öğrenci çalıştırıyoruz. Öğrencilerin burada çalışması, mesleği öğrenmeleri açısından çok önemli. Artık çıraklıktan eleman yetişmiyor. Gençler bu mesleği yapmak istemiyor, ağır geliyor onlara. Ama meslek liseleri, gençleri mesleğimize teşvik ediyor." dedi.

" Çırağan Sarayı'nda staj yapma imkanı buldum"

Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Öğrencisi Fatma Tekrü ise 10. sınıfta iken Çırağan Sarayı'nda staj yapma imkanı bulduğunu ifade etti.

İkinci stajını da aynı yerde yapmak istediğini belirten Tekrü, "Çırağan Sarayı'nda yiyecek ve içecek servis bölümünde çalıştım. 17 Haziran ile 8 Ekim tarihleri arasında stajımı tamamlayıp tekrar okuluma döndüm. Çırağan Sarayı'nda staj yapmaktan çok mutlu oldum, benim için çok güzel bir deneyimdi." diye konuştu.

Tekrü, Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Türkiye'nin önde gelen meslek liselerinden olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Meslek lisesinde okuduğum için aşırı mutluyum. İlk başta bayan olduğum için bir tedirginliğim vardı. Sonra okula girince bu tedirginlik bitti. Meslek lisesinin bana sunduğu imkan sayesinde Çırağan Sarayı'nda staj yapma imkanı buldum. Şu anda alt sınıflara tecrübelerimi anlatıyorum. Meslek lisesi okumayı başka öğrencilere de tavsiye ediyorum. Lise sınavına hazırlanan kardeşime de meslek lisesinde okumasını tavsiye ediyorum."

"Meslek lisesinden gelen öğrenciler çekirdekten bu işin içerisine giriyorlar"

Çırağan Sarayı İnsan Kaynakları Direktörü Haluk Ertan da meslek lisesi öğrencilerinin stajlarına her dönem önem verdiklerini dile getirdi.

Meslek lisesinde okuyan öğrencilerin mesleğin geleceği olduğuna işaret eden Ertan, şu bilgileri paylaştı:

"Onlara verebildiğimiz kadar fırsat veriyoruz. Öncesinde okullarla irtibata geçip ne kadar stajyer alabileceğimizi bildiriyoruz, onlar da bize ne kadar stajyer öğrenci göndereceklerini bildiriyorlar. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvim doğrultusunda bu öğrencilerimiz bize staj için geliyorlar. Meslek lisesinden gelen öğrencilerin büyük bir çoğunluğu mutfaklarda ve restoranların servis bölümünde stajlarını yapıyorlar. Bu sene 48 öğrenci meslek lisesinden bize stajyer olarak geldi. Stajyerlerimizi çalışma arkadaşlarımız olarak görüyoruz. İşe alımlarda stajyerlerimize öncelik veriyoruz."

Ertan, meslek liselerinin öneminin tartışılmaz olduğunun altın çizerek, "Meslek lisesinden gelen öğrenciler çekirdekten bu işin içerisine giriyorlar. Çocuklar lise okuyor ve meslek sahibi oluyorlar." dedi.