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Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da boş bir bina ekipler tarafından yıkılmak istendi.

BURSA (İHA) - Bursa'da boş bir bina ekipler tarafından yıkılmak istendi. Kepçe operatörünün binayı yıkmak istediği esnada bina kendisi yıkıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan ve boş olarak çürümeye terkedilmiş binayı belediye ekipleri tarafından yıkım için izin çıktı. Çevreye tehlike saçan bina, ekiplerin güvenlik önlemleri altında yıkımına başlandı. Kepçe operatörü binaya değdiği anda bina, büyük gürültüyle yıkıldı. Gerekli önlemlerin alınması faciayı önlerken, bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı

Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı

Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı

Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendisi yıkıldı
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