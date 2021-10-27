ANTALYA (Habermetre) - Kent ve Başkan Dergisi'nden Büyükşehir'e ödül

Gençlik Kampı Projesi halk oylamasıyla birinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi Projesi, Kent&Başkan Dergisi tarafından düzenlenen proje yarışmasında birinci oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'nin halk oylamasıyla belirlenen en prestijli yerel yönetim ödülünü almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kent&Başkan Dergisi tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen proje yarışmasına bu yıl Türkiye'nin birçok belediyesinden 980 proje katıldı. Gerçekleştirdikleri özgün projelerle şehirlerinin gelişmesine katkı sağlayan, kentine ve kent insanının yaşamına değer katan belediye başkanlarının ödüllendirildiği yarışmanın kazananları Türkiye'yi kapsayan online oylamayla belirlendi. Oylama sonucu Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi Projesi ile birinci oldu.

HALK OYLAMASIYLA BELİRLENDİ

Çevre yönetiminden kültür yaşamına, spordan eğitime, kent içi ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar birçok projenin katıldığı yarışmada Kepezaltı'nda Hayvanat Bahçesi yanında yer alan 15 dönümlük alanda inşa edilen Gençlik Kampı projesi vatandaşların takdirini toplayarak ödül aldı. İnternet Gazeteciliği Derneği Genel Başkanı ve Kent&Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel, Başkan Muhittin Böcek'i ziyaret ederek ödülü takdim etti. Geçgel, kazananların halk oylamasıyla belirlenmesinin önemine değinerek Başkan Böcek'i kutladı.

PROJE ANTALYALILARINDIR

980 proje içerisinden Gençlik Kampı Projesi'ne birincilik ödülü verilmesinden son derece mutlu olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Projede emeği olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu proje sevgili Antalyalılarındır. Planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya için proje üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

SANAT VE KÜLTÜR BİRARADA

Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü projesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi sosyal, sportif ve eğitim faaliyetleriyle gençleri güçlendirerek, onların hayatın her alanına aktif katılım yapmaları sağlanacak. Proje ile farklı yaş gruplarına yönelik doğa ile iç içe kamplar ve eğitimler düzenlenecek ve gençlerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için çalışmalar yürütülecek. Kamp ve eğitim merkezinde; 60 yatak kapasiteli konaklama bölümleri, yemekhane, atölye alanları, spor alanları, dış mekan öğrenme alanları, havuz ve tırmanma duvarı gibi alanlar yer alacak. Dans, müzik, seramik, sinema gibi sanat atölyeleri, basketbol, voleybol, tenis, tırmanma, doğa yürüyüşü gibi spor aktiviteleri ve doğal ve tarihi alanlara geziler ve çeşitli tematik eğitimler düzenlenecek.

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