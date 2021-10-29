KARESİ, BALIKESİR (Habermetre) - KARESİ'DE 29 EKİM SPOR ŞENLİĞİ COŞKUSU

Karesi Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Karesi 29 Ekim Spor Şenliği" düzenlendi. Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'ndeki şenliklerde Cumhuriyet coşkusu sporcuların renkli gösterileri ile kutlandı.

29 Ekim Karesi Spor Şenliği, Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde birbirinden renkli gösteriler ile düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen gösterilerde Karesi Belediyespor sporcuları branşlarında çeşitli gösteriler sundu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan şenlikler öncesi Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, davetlilerle birlikte sporcuları ziyaret ederek gösterilerini izledi. Sporcularla sohbet eden Başkan Orkan, her biri ile sohbet ederek hatırlarını sordu.

BAŞKAN ORKAN: "GENÇLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Programda Başkan Orkan bir konuşma yaparak katılanların Cumhuriyet Bayramını kutladı. Program öncesi gençlerin gösterilerini izlediklerini ve gençlikle gurur duyduğunu söyleyen Orkan, "O kadar güzel bir şeyi sahiplenmişler ki beni gururlandırdı. Yüzücü arkadaşlarımızın gösterilerini izledim. Arkadaşlarımızın kendilerini işe adamış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Çalışkan, zeki ve çevik olmak için' ellerinden geleni yapıyorlar. Tenis oynayan oyuncularımız, futbolcularımız keza öyle. Hepsi ile onur ve gurur duydum. Mevcut spor tesislerimiz bize yeterli gelmeyeceğini düşünerek, gençlerimizin isteğini kırmayıp bir çok tesis daha yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak kırsal mahallelerimizde 5a halı saha yaptık ve devamı gelecek. Bunlarla da yetinmiyoruz, Üçpınar Mahallemizdeki alamda yeni bir spor tesisimize başlayacağız. Merkez mahallelerde bulduğumuz bazı yerlerde de semt spor sahaları yapacağız. Gençliğimize sahiplenmeliyiz ki bizi, ülkemizi güzel yerlere getirsinler. Bizler geçliğe sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

Programda Karesi Belediyespor sporcuları İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudular. Başarılı sporculara sertifikalarının verilmesi ardından O ses Türkiye yarışmacılarından Berkan Taşkın ve orkestrasının sahne aldı. Gece konserin ardından sona erdi. Kutlama programına Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, Karesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, AK Parti Karesi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayfer Özsoy, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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