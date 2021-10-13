Karasu'da Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi - Haberler
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Karasu'da Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Karasu'da Kıbrıs gazisine

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Aydın'a "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

AYDIN (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Aydın'a "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Karasu Kaymakamlığında düzenlenen törende konuşan Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Türk milletini diğer milletlerden ayıran en önemli vasfın, başta vatan olmak üzere gösterdikleri fedakarlıklar olduğunu söyledi.

Mehmet Aydın'ın da bu fedakarlığı gösteren kişilerden biri olduğunu aktaran Helvacı, "Devletimiz, baş tacımız gazilerimizin hem onore edilmesi hem de sosyal ihtiyaçlarının yerine getirilmesi anlamında gerekli adımları atmaktadır. Aydın ve tüm gazilerimize şükran borçluyuz." dedi.

Kıbrıs gazisi Aydın da 45 yıl sonra büyük gurur yaşadığını dile getirerek, "Genç yaşımızda, vatanımız için nasıl ölüme gitmekten kaçınmadıysak, bugün de aynı enerjiyle, aynı iman gücüyle yine canımızı seve seve vermeye hazırız. Son nefesimize kadar vatanımızın bekçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Helvacı, daha sonra Aydın'a "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim etti.

Törende, Karasu Askerlik Şubesi Başkan Vekili Halis Özcan ve Karasu Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Metin Yıldırım da yer aldı.

AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri
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