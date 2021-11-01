Karaman Eczacı Odası (Eczaneler Nöbet Listesi) 01.11.2021)
TARİH ECZANE1 ECZANE2 ECZANE3 GECE TATİL 01 Kasım 2021 Pazartesi HANCI PAMUK HANCI 0 02 Kasım 2021 Salı OZAN DOĞANÇAY OZAN 0 03 Kasım 2021 Çarşamba ÇINAR BÖCÜM ÇINAR 0 04 Kasım 2021 Perşembe GÜREL DUYGU DUYGU 0 05 Kasım 2021 Cuma KARAMAN DEMET DEMET 0 06 Kasım 2021 Cumartesi TOPRAK KORE ELİF...
TARİH ECZANE1 ECZANE2 ECZANE3 GECE TATİL 01 Kasım 2021 Pazartesi HANCI PAMUK HANCI 0 02 Kasım 2021 Salı OZAN DOĞANÇAY OZAN 0 03 Kasım 2021 Çarşamba ÇINAR BÖCÜM ÇINAR 0 04 Kasım 2021 Perşembe GÜREL DUYGU DUYGU 0 05 Kasım 2021 Cuma KARAMAN DEMET DEMET 0 06 Kasım 2021 Cumartesi TOPRAK KORE ELİF TOPRAK 0 07 Kasım 2021 Pazar ALİ ÇOLAKOĞLU PAMUK PAMUK 0 08 Kasım 2021 Pazartesi ARSLANTAŞ EYLÜL ARSLANTAŞ 0 09 Kasım 2021 Salı GONCA CEMRE CEMRE 0 10 Kasım 2021 Çarşamba AKIN IŞIK AKIN 0 11 Kasım 2021 Perşembe KELLECİ MERKEZ MERKEZ 0 12 Kasım 2021 Cuma GÖKSU PINAR GÖKSU 0 13 Kasım 2021 Cumartesi KARAMAN ALTAY KENT KARAMAN 0 14 Kasım 2021 Pazar YAKAMOZ BABAOĞLU YAKAMOZ 0 15 Kasım 2021 Pazartesi HAYAT FERHAN TARTANOĞLU FERHAN TARTANOĞLU 0 16 Kasım 2021 Salı GÜLCAN SEVGİ GÜLCAN 0 17 Kasım 2021 Çarşamba FLORA BÜYÜK FLORA 0 18 Kasım 2021 Perşembe ÖZGÜNAY KAMER KAMER 0 19 Kasım 2021 Cuma ÜNİVERSİTE EBRU GEDİKLİ ÜNİVERSİTE 0 20 Kasım 2021 Cumartesi VURAL DEMET EYLÜL VURAL 0 21 Kasım 2021 Pazar LOKMAN SAĞLIK LOKMAN 0 22 Kasım 2021 Pazartesi GÜVEN KAYA KAYA 0 23 Kasım 2021 Salı TOPRAK KORE TOPRAK 0 24 Kasım 2021 Çarşamba EKE NUR EKE 0 25 Kasım 2021 Perşembe ARSLANTAŞ DERMAN DERMAN 0 26 Kasım 2021 Cuma IHLAMUR EFE EFE 0 27 Kasım 2021 Cumartesi DEVA IŞIK BÖCÜM DEVA 0 28 Kasım 2021 Pazar HAYAT DUYGU HAYAT 0 29 Kasım 2021 Pazartesi ZEKİ SARAY ZEKİ 0 30 Kasım 2021 Salı AKIN YAŞAM YAŞAM 0 01 Aralık 2021 Çarşamba OZAN HANDAN HANDAN 0 02 Aralık 2021 Perşembe ELİF VATAN ELİF 0 03 Aralık 2021 Cuma DEVA SAĞLIK SAĞLIK 0 04 Aralık 2021 Cumartesi ARSLANTAŞ FERHAN TARTANOĞLU DEMET ARSLANTAŞ 0 05 Aralık 2021 Pazar NAZMİYE KAYA NUR NAZMİYE KAYA 0 06 Aralık 2021 Pazartesi GÖLYERİ BÜYÜK BÜYÜK 0 07 Aralık 2021 Salı EKE KAMER EKE 0 08 Aralık 2021 Çarşamba HANCI ORDUOĞLU ORDUOĞLU 0 09 Aralık 2021 Perşembe DEMİR HANDAN DEMİR 0 10 Aralık 2021 Cuma FLORA BABAOĞLU FLORA 0 11 Aralık 2021 Cumartesi HAYAT MERKEZ BİLİM MERKEZ 0 12 Aralık 2021 Pazar ZEKİ DENİZ DENİZ 0 13 Aralık 2021 Pazartesi KENT ÇOLAKOĞLU KENT 0 14 Aralık 2021 Salı IHLAMUR BENDER BENDER 0 15 Aralık 2021 Çarşamba GÜREL ÇAĞRI GÜREL 0 16 Aralık 2021 Perşembe KARAMAN PAMUK PAMUK 0 17 Aralık 2021 Cuma YAKAMOZ DOĞANÇAY DOĞANÇAY 0 18 Aralık 2021 Cumartesi FLORA KAYA CEMRE FLORA 0 19 Aralık 2021 Pazar HANCI ORDUOĞLU ORDUOĞLU 0 20 Aralık 2021 Pazartesi KELLECİ BÜYÜK KELLECİ 0 21 Aralık 2021 Salı ÖZGÜNAY DEMET DEMET 0 22 Aralık 2021 Çarşamba LOKMAN DUYGU DUYGU 0 23 Aralık 2021 Perşembe NAZMİYE KAYA EBRU GEDİKLİ EBRU GEDİKLİ 0 24 Aralık 2021 Cuma VURAL MERKEZ VURAL 0 25 Aralık 2021 Cumartesi SERİN BİLGE BABAOĞLU SERİN 0 26 Aralık 2021 Pazar IHLAMUR YAŞAM IHLAMUR 0 27 Aralık 2021 Pazartesi ÜNİVERSİTE SEVGİ SEVGİ 0 28 Aralık 2021 Salı OZAN IŞIK IŞIK 0 29 Aralık 2021 Çarşamba GÜLCAN KAMER KAMER 0 30 Aralık 2021 Perşembe ÇINAR BÖCÜM ÇINAR 0 31 Aralık 2021 Cuma SERİN EYLÜL EYLÜL 0 01 Ocak 2022 Cumartesi EKE SAĞLIK ÖZGÜNAY SAĞLIK 1 02 Ocak 2022 Pazar ÜNİVERSİTE BÜYÜK ÜNİVERSİTE 0 03 Ocak 2022 Pazartesi ZEKİ VATAN ZEKİ 0 04 Ocak 2022 Salı YAKAMOZ DERMAN YAKAMOZ 0 05 Ocak 2022 Çarşamba BİLİM EFE BİLİM 0 06 Ocak 2022 Perşembe ALİ ÇOLAKOĞLU KAYA ALİ ÇOLAKOĞLU 0 07 Ocak 2022 Cuma GÜVEN ALTAY GÜVEN 0 08 Ocak 2022 Cumartesi ELİF SARAY HANCI SARAY 0 09 Ocak 2022 Pazar GÜLCAN EYLÜL GÜLCAN 0 10 Ocak 2022 Pazartesi ÇINAR BÖCÜM ÇINAR 0 11 Ocak 2022 Salı ÜNİVERSİTE BİLGE BİLGE 0 12 Ocak 2022 Çarşamba YAKAMOZ NUR NUR 0 13 Ocak 2022 Perşembe AKIN ORDUOĞLU AKIN 0 14 Ocak 2022 Cuma GÜVEN HANDAN HANDAN 0 15 Ocak 2022 Cumartesi EKE ÇAĞRI BENDER ÇAĞRI 0 16 Ocak 2022 Pazar KARAMAN KAMER KARAMAN 0 17 Ocak 2022 Pazartesi GÜLCAN SAĞLIK SAĞLIK 0 18 Ocak 2022 Salı HAYAT YAŞAM YAŞAM 0 19 Ocak 2022 Çarşamba LOKMAN DENİZ LOKMAN 0 20 Ocak 2022 Perşembe GÖLYERİ SARAY GÖLYERİ 0 21 Ocak 2022 Cuma GÖKSU PINAR GÖKSU 0 22 Ocak 2022 Cumartesi HANCI EFE ZEKİ HANCI 0 23 Ocak 2022 Pazar KELLECİ ALTAY ALTAY 0 24 Ocak 2022 Pazartesi ARSLANTAŞ BABAOĞLU BABAOĞLU 0 25 Ocak 2022 Salı GÜREL FERHAN TARTANOĞLU GÜREL 0 26 Ocak 2022 Çarşamba NAZMİYE KAYA PAMUK NAZMİYE KAYA 0 27 Ocak 2022 Perşembe OZAN DOĞANÇAY DOĞANÇAY 0 28 Ocak 2022 Cuma BİLİM ÇAĞRI BİLİM 0 29 Ocak 2022 Cumartesi DEMİR BENDER KAYA DEMİR 0 30 Ocak 2022 Pazar ARSLANTAŞ BİLGE BİLGE 0 31 Ocak 2022 Pazartesi GONCA CEMRE CEMRE 0 01 Şubat 2022 Salı HANCI DEMET DEMET 0 02 Şubat 2022 Çarşamba KENT ÇOLAKOĞLU KENT 0 03 Şubat 2022 Perşembe ZEKİ EBRU GEDİKLİ EBRU GEDİKLİ 0 04 Şubat 2022 Cuma ALİ ÇOLAKOĞLU DUYGU ALİ ÇOLAKOĞLU 0 05 Şubat 2022 Cumartesi IHLAMUR SAĞLIK KELLECİ IHLAMUR 0 06 Şubat 2022 Pazar DEVA DERMAN DEVA 0 07 Şubat 2022 Pazartesi ÖZGÜNAY MERKEZ ÖZGÜNAY 0 08 Şubat 2022 Salı EKE SEVGİ SEVGİ 0 09 Şubat 2022 Çarşamba TOPRAK KORE TOPRAK 0 10 Şubat 2022 Perşembe VURAL IŞIK IŞIK 0 11 Şubat 2022 Cuma SERİN KAMER KAMER 0 12 Şubat 2022 Cumartesi GÜLCAN BABAOĞLU GÖLYERİ GÜLCAN 0 13 Şubat 2022 Pazar DEMİR DOĞANÇAY DOĞANÇAY 0 14 Şubat 2022 Pazartesi KELLECİ EYLÜL KELLECİ 0 15 Şubat 2022 Salı ELİF SARAY SARAY 0 16 Şubat 2022 Çarşamba DEVA VATAN VATAN 0 17 Şubat 2022 Perşembe KARAMAN DERMAN KARAMAN 0 18 Şubat 2022 Cuma IHLAMUR EFE EFE 0 19 Şubat 2022 Cumartesi NAZMİYE KAYA ÇAĞRI BİLGE ÇAĞRI 0 20 Şubat 2022 Pazar ÖZGÜNAY YAŞAM ÖZGÜNAY 0 21 Şubat 2022 Pazartesi FLORA KAYA KAYA 0 22 Şubat 2022 Salı GÜVEN ALTAY GÜVEN 0 23 Şubat 2022 Çarşamba GONCA CEMRE CEMRE 0 24 Şubat 2022 Perşembe ELİF BİLGE ELİF 0 25 Şubat 2022 Cuma AKIN NUR NUR 0 26 Şubat 2022 Cumartesi LOKMAN DENİZ ORDUOĞLU DENİZ 0 27 Şubat 2022 Pazar ÇINAR BÖCÜM ÇINAR 0 28 Şubat 2022 Pazartesi YAKAMOZ EBRU GEDİKLİ EBRU GEDİKLİ 0 01 Mart 2022 Salı GÜLCAN BENDER BENDER 0 02 Mart 2022 Çarşamba FLORA HANDAN HANDAN 0 03 Mart 2022 Perşembe TOPRAK KORE TOPRAK 0 04 Mart 2022 Cuma DEVA SAĞLIK SAĞLIK 0 05 Mart 2022 Cumartesi ÖZGÜNAY PAMUK DEMİR PAMUK 0 06 Mart 2022 Pazar GÜREL MERKEZ MERKEZ 0 07 Mart 2022 Pazartesi ZEKİ YAŞAM ZEKİ 0 08 Mart 2022 Salı ARSLANTAŞ FERHAN TARTANOĞLU FERHAN TARTANOĞLU 0 09 Mart 2022 Çarşamba SERİN SEVGİ SERİN 0 10 Mart 2022 Perşembe HAYAT ALTAY ALTAY 0 11 Mart 2022 Cuma KARAMAN EYLÜL EYLÜL 0 12 Mart 2022 Cumartesi ÜNİVERSİTE DOĞANÇAY GONCA ÜNİVERSİTE 0 13 Mart 2022 Pazar AKIN KAMER KAMER 0 14 Mart 2022 Pazartesi IHLAMUR ÇAĞRI IHLAMUR 0 15 Mart 2022 Salı VURAL BENDER BENDER 0 16 Mart 2022 Çarşamba GÖLYERİ MERKEZ GÖLYERİ 0 17 Mart 2022 Perşembe KENT ÇOLAKOĞLU KENT 0 18 Mart 2022 Cuma NAZMİYE KAYA KAYA NAZMİYE KAYA 0 19 Mart 2022 Cumartesi OZAN BÜYÜK TOPRAK BÜYÜK 0 20 Mart 2022 Pazar BİLİM DENİZ BİLİM 0 21 Mart 2022 Pazartesi LOKMAN ORDUOĞLU ORDUOĞLU 0 22 Mart 2022 Salı ÜNİVERSİTE DEMET DEMET 0 23 Mart 2022 Çarşamba GÖKSU PINAR GÖKSU 0 24 Mart 2022 Perşembe EKE DERMAN DERMAN 0 25 Mart 2022 Cuma HANCI BİLGE BİLGE 0 26 Mart 2022 Cumartesi GÜREL DUYGU SEVGİ DUYGU 0 27 Mart 2022 Pazar KENT ÇOLAKOĞLU KENT 0 28 Mart 2022 Pazartesi KELLECİ YAŞAM YAŞAM 0 29 Mart 2022 Salı DEMİR IŞIK DEMİR 0 30 Mart 2022 Çarşamba ÇINAR BÖCÜM ÇINAR 0 31 Mart 2022 Perşembe ÖZGÜNAY SARAY SARAY 0 01 Nisan 2022 Cuma BİLİM ORDUOĞLU BİLİM 0 02 Nisan 2022 Cumartesi ZEKİ EBRU GEDİKLİ NUR ZEKİ 0 03 Nisan 2022 Pazar ELİF BİLGE ELİF 0 04 Nisan 2022 Pazartesi ALİ ÇOLAKOĞLU VATAN VATAN 0 05 Nisan 2022 Salı GÜREL DENİZ DENİZ 0 06 Nisan 2022 Çarşamba HAYAT HANDAN HAYAT 0 07 Nisan 2022 Perşembe GÜVEN DOĞANÇAY GÜVEN 0 08 Nisan 2022 Cuma KARAMAN EFE EFE 0 09 Nisan 2022 Cumartesi BİLİM MERKEZ FERHAN TARTANOĞLU MERKEZ 0 10 Nisan 2022 Pazar TOPRAK KORE TOPRAK 0 11 Nisan 2022 Pazartesi GÖKSU PINAR GÖKSU 0 12 Nisan 2022 Salı ÇINAR BÖCÜM ÇINAR 0 13 Nisan 2022 Çarşamba YAKAMOZ NUR YAKAMOZ 0 14 Nisan 2022 Perşembe KENT ÇOLAKOĞLU KENT 0 15 Nisan 2022 Cuma NAZMİYE KAYA BABAOĞLU BABAOĞLU 0 16 Nisan 2022 Cumartesi ALİ ÇOLAKOĞLU SEVGİ DENİZ SEVGİ 0 17 Nisan 2022 Pazar VURAL EBRU GEDİKLİ VURAL 0 18 Nisan 2022 Pazartesi ÜNİVERSİTE KAMER ÜNİVERSİTE 0 19 Nisan 2022 Salı KELLECİ BÜYÜK KELLECİ 0 20 Nisan 2022 Çarşamba DEMİR SAĞLIK DEMİR 0 21 Nisan 2022 Perşembe ELİF DUYGU ELİF 0 22 Nisan 2022 Cuma FLORA PAMUK FLORA 0 23 Nisan 2022 Cumartesi GÜVEN IŞIK GONCA IŞIK 1 24 Nisan 2022 Pazar GÖKSU PINAR GÖKSU 0 25 Nisan 2022 Pazartesi HAYAT DOĞANÇAY HAYAT 0 26 Nisan 2022 Salı SERİN ALTAY ALTAY 0 27 Nisan 2022 Çarşamba GÜREL BİLGE BİLGE 0 28 Nisan 2022 Perşembe ZEKİ FERHAN TARTANOĞLU FERHAN TARTANOĞLU 0 29 Nisan 2022 Cuma OZAN EYLÜL OZAN 0 30 Nisan 2022 Cumartesi ÇINAR BÖCÜM YAKAMOZ ÇINAR 0 01 Mayıs 2022 Pazar AKIN HANDAN ELİF AKIN 1 02 Mayıs 2022 Pazartesi HAYAT DENİZ DOĞANÇAY HAYAT 1 03 Mayıs 2022 Salı VURAL PAMUK ALİ ÇOLAKOĞLU PAMUK 1 04 Mayıs 2022 Çarşamba DEMİR BENDER BÜYÜK BENDER 1 05 Mayıs 2022 Perşembe BİLİM ÇAĞRI ÇAĞRI 0 06 Mayıs 2022 Cuma GONCA CEMRE CEMRE 0 07 Mayıs 2022 Cumartesi GÖKSU PINAR DUYGU GÖKSU 0 08 Mayıs 2022 Pazar FLORA VATAN VATAN 0 09 Mayıs 2022 Pazartesi GÜLCAN YAŞAM YAŞAM 0 10 Mayıs 2022 Salı TOPRAK KORE TOPRAK 0 11 Mayıs 2022 Çarşamba GÖLYERİ HANDAN GÖLYERİ 0 12 Mayıs 2022 Perşembe ARSLANTAŞ KAMER ARSLANTAŞ 0 13 Mayıs 2022 Cuma IHLAMUR DUYGU IHLAMUR 0 14 Mayıs 2022 Cumartesi AKIN EYLÜL ALTAY EYLÜL 0 15 Mayıs 2022 Pazar OZAN NUR OZAN 0 16 Mayıs 2022 Pazartesi LOKMAN MERKEZ LOKMAN 0 17 Mayıs 2022 Salı EKE DENİZ EKE 0 18 Mayıs 2022 Çarşamba ALİ ÇOLAKOĞLU VATAN ALİ ÇOLAKOĞLU 0 19 Mayıs 2022 Perşembe GÖLYERİ SARAY BİLİM SARAY 1 20 Mayıs 2022 Cuma VURAL BÜYÜK BÜYÜK 0 21 Mayıs 2022 Cumartesi GONCA CEMRE EFE CEMRE 0 22 Mayıs 2022 Pazar SERİN BENDER SERİN 0 23 Mayıs 2022 Pazartesi AKIN SARAY AKIN 0 24 Mayıs 2022 Salı HANCI SEVGİ HANCI 0 25 Mayıs 2022 Çarşamba DEVA SAĞLIK DEVA 0 26 Mayıs 2022 Perşembe ÖZGÜNAY IŞIK ÖZGÜNAY 0 27 Mayıs 2022 Cuma GÜVEN KAYA KAYA 0 28 Mayıs 2022 Cumartesi GÖLYERİ VATAN IHLAMUR GÖLYERİ 0 29 Mayıs 2022 Pazar EKE ORDUOĞLU EKE 0 30 Mayıs 2022 Pazartesi KELLECİ PAMUK KELLECİ 0 31 Mayıs 2022 Salı ARSLANTAŞ DEMET ARSLANTAŞ 0 01 Haziran 2022 Çarşamba GÜREL DERMAN GÜREL 0 02 Haziran 2022 Perşembe TOPRAK KORE TOPRAK 0 03 Haziran 2022 Cuma LOKMAN NUR NUR 0 04 Haziran 2022 Cumartesi KENT ÇOLAKOĞLU VURAL KENT 0 05 Haziran 2022 Pazar GONCA CEMRE CEMRE 0 06 Haziran 2022 Pazartesi DEVA BENDER DEVA 0 07 Haziran 2022 Salı FLORA EFE EFE 0 08 Haziran 2022 Çarşamba DEMİR EBRU GEDİKLİ EBRU GEDİKLİ 0 09 Haziran 2022 Perşembe HAYAT BABAOĞLU BABAOĞLU 0 10 Haziran 2022 Cuma GÖKSU PINAR GÖKSU 0 11 Haziran 2022 Cumartesi KELLECİ DERMAN DOĞANÇAY DERMAN 0 12 Haziran 2022 Pazar GÖLYERİ HANDAN HANDAN 0 NOT: 02-04 MAYIS 2022 PAZARTESİ-ÇARŞAMBA TARİHLERİ ARASI RAMAZAN BAYRAMI TÜM ECZANELER KAPALIDIR 19 MAYIS 2022 PERŞEMBE GÜNÜ TÜM ECZANELER KAPALIDIR