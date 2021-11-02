Karadeniz'de hamsi bereketi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde denize açılan balıkçılar limana tonlarca hamsiyle döndü.

Palamut sezonundan umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü hamsi bereketi güldürüyor.

İnebolu ilçesi açıklarında sabaha kadar avlanan balıkçılar sabahın erken saatlerinden itibaren Evrenye Balıkçı Barınağı'na gelmeye başladı. İskeleye yanaşan teknelerdeki hamsinin ihtiyaç fazlası, balık fabrikalarına sevk edilmek üzere kamyonlara yüklendi.

Balıkçıların bol miktarda hamsi avlaması tezgahlara da olumlu yansıdı. İnebolu'da hamsinin kilosu 10 liraya kadar düştü.

Evrenye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Turan Akın, AA muhabirine, gece boyunca avlanan balıkçıların gelmesiyle limanda büyük bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

Balıkçı barınağına 50-60 balıkçı teknesinin giriş yaptığını belirten Akın, "Bu sene palamut olmadı. Hamsiden balıkçılarımızın yüzü güldü. Bugün aşağı yukarı bin tonun üzerinde hamsi sevkiyatı yaptık. Görüyorsunuz esnafımız sebepleniyor, balıkçılarımız sebepleniyor. Şu anda İğneada'dan Hopa'ya kadar hamsi var. Gırgırlarımız, orta su trollerimiz bu hamsiyi tutuyor şu anda. Hamsiden gerçekten ülke ekonomisine iyi katkılarda bulunuldu." dedi.

Hamsinin ihtiyaç fazlası olduğu için Sinop ve Samsun'daki balık fabrikalarına sevk edildiğini ifade eden Akın, "Bunlar yem fabrikalarında işleniyor, yurt dışına ihracat yapılıyor. Ülkemize ciddi girdisi oluyor." ifadelerini kullandı.

Samsun'da faaliyet gösteren Sürsan Balık Unu Fabrikası Müdürü Erkan Altuntaş ise şunları dile getirdi:

"Şu anda hamsi sezonu çok güzel gidiyor. Piyasa doyduğu için, fazla olduğu için hamsiyi yem fabrikalarına gönderiyorlar. Fazla tonaj olduğu için. Biz bunu balık unu, balık yağı yapıyoruz. Balık unundan da balık yemi yapıp kültür balıklarına veriyoruz. Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz. Hamsi geçen sene zayıftı ama bu sene çok bol. Karadeniz ekonomisine de en büyük katkı sağlayan da dökme hamsi. Hamsicilik daha yeni başladı. İnşallah ayın sonuna doğru havalar bozsun, hamsicilik devam edecek. Hopa'dan Ereğli'ye kadar hamsi var. Şu anda balığın en yoğun olduğu yer İnebolu, daha sonra Ereğli ve Hopa."

Samsunlu balıkçı Bünyamin Aydın ise hamsi sezonundan çok memnun olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sezon iyi gidiyor. Hamsi avcılığı gece 22.00 gibi başlıyor sabaha karşı saat 4.00-5.00 gibi sona eriyor. Kayık başı 50 ton, 100 ton balık var. Her kayığa göre değişiyor. Burada 60-70 takım kayık vardır. Hepsi iri hamsi. Piyasaya da gidiyor, balık fabrikalarına da gidiyor, aynı balık. Ama insanların işine daha iyi geldiği için dökmeye gidiyor. Geçen yıl dökme balığın kilosu 2 liraydı, bu sene ne olur henüz bir açıklama yok. Daha sezon yeni başladı, önümüzde kış var. Allah nasip ederse bir şeyler olacak. Kışı bekliyoruz, kar suyu kulağına kaçacak, ondan sonra da devam edeceğiz inşallah."