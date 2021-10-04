Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği (KAGİD) başkanlığına seçilen Serap Karaoğlu ve yönetim kurulunu makamında kabul etti.

Ziyarette KAGİD Başkanı Karaoğlu, yönetim kuruluna yeni seçilen üyeleri tanıtarak, derneğin çalışmaları hakkında Vali Gürel'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürel, tekrar başkan seçilmesinden dolayı Karaoğlu'nu tebrik etti.

KAGİD yönetim kuruluna seçilen Osman Semih Gülen, Birsen Akça, Mustafa Sarıoğlu ve Bülent Diktepe'ye hayırlı olsun dileklerini ileten Gürel, dernek çalışmalarında başarılar diledi.

KBÜ, KTSO ve 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneği arasında protokol

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ve 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneği arasında "Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi" programı kapsamında protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, KBÜ, KTSO ve 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneği iş birliğinde yürütülecek projeyle Türkiye'nin en fazla uluslararası öğrencisine sahip Karabük'te öğrencilerin kent hayatına aktif katılımı, toplum tarafından benimsenmesi, öğrencilerin ülkeleri ile Türkiye ve Karabük arasında ticaret hacminin artırılması için çalışma yürütüleceği kaydedildi.