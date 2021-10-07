KAHRAMANMARAŞ - Öğrenciler

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri, "Trafik Eğitim Parkı"nda hem eğleniyor, hem de trafik kuralları ve işaretlerini öğreniyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilkokul öğrencilerinin trafik bilincinin artırılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından hem uygulamalı hem de teorik eğitim veriliyor.

Bu kapsamda, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim verilen öğrencilerin jandarma eşliğinde akülü araba ile parkuru dolaşmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Jandarma personelleri tarafından okul, yaya geçidi, trafik ve işaretleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler daha sonra ekipler tarafından motosikletlere bindirilerek keyifli dakikalar geçirdi.

Sarıkaya İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Akif Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin jandarma ağabey ve ablalarıyla hem eğlenerek hem de bilgilenerek zaman geçirdiğini söyledi.

Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim aldığını belirten Demir, "Eğitim illaki okulda değil, okul dışındaki çevresel etmenler de çok önemlidir. O yüzden bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesini, öğrencilerin buralara daha çok getirilmesini, bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılmasını talep ediyoruz. Çünkü yaparak yaşayarak öğrenme en güzel öğrenme şeklidir. Öğrencilerimizi salgın döneminden sonra bu tür etkinliklerle okula alıştırmak, eğitime tekrar katmak çok büyük katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Atatürk İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Nuran Gezer de özel öğrencileri özel bir alana getirerek trafik eğitimi almalarının kendisini ve öğrencilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Öğrenciler için güzel bir deneyim olduğunu belirten Gezer, "Özellikle bizim öğrencilerimiz için tamamen özele indirilmiş. Parkurlarda diğer öğrencilerle kaynaştırılmış bir şekilde bindirildik. Öğrencilerimiz özellikle çok eğlendiler. Jandarmamıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Sarıkaya İlköğretim Okulu'nda 4. Sınıf öğrencisi Hacı İbrahim Dilbirliği ise jandarma ekiplerinden trafik kuralları ve işaretleri konusunda çeşitli eğitimler aldığını söyledi.

Keyifli dakikalar yaşadığını anlatan Dilbirliği, "Burası çok güzel, eğlenceli. Köpeklerle çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Her şey çok güzel, eğitimler aldık. Artık yaya geçidinden geçerken rahatlıkla geçebiliriz. Jandarma abiler çok iyi. Bize çok iyi davranıyorlar. Onları çok sevdim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra öğrenciler parkura getirilen jandarmanın Arama Kurtarma köpeği "Leo" ve İz Takip köpeği "Polar"ın gösterisini heyecanla izledi.

Eğitimin sonunda öğrencilere personeller tarafından jandarma trafik kitabı, bilgilendirici broşür, kek ve meyve suyu dağıtıldı.

Program, jandarma ekipleri ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.