İzmir'de, depremde kaybedilen 117 kişi anıldı (2)

İZMİR (DHA) - 'BİR YIL BİZİM İÇİN KORKUNÇ GEÇTİ'

İzmir Seferihisar açıklarında geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılan anma töreninde Rıza Bey Apartmanı'na karanfil bırakan isimler arasında, depremde ablası Fatma Öztürk Tekin ile birlikte çocukları Feryal Özge Tekin (15) ve Ömer Yiğit Tekin'i (4) kaybeden Recai ve Neslihan Tekin çifti de vardı. Evlatlarını, Rıza Bey Apartmanı'nda oturan ablası Fatma Öztürk Tekin'e bıraktığını ve depremde bu şekilde ablasıyla birlikte çocuklarını da kaybettiğini ifade eden Recai Tekin, "Bir yıl bizim için korkunç geçti. Bir an onları düşünmeden, onları hatırlamadan geçirdiğimiz bir zaman olmadı. Ben öğretmenim, 32 yıllık bir eğitimciyim. Vatan ve ülke sevgisini anlatarak bu topraklara kazandırdığım ve şu anda bu memlekete hizmet eden çok öğrencim var. Evlatlarımı da aynı şekilde yetiştirmeye çalışırken, onların her anını planlayarak onları yetiştirirken maalesef böyle bir olay yaşadık. Kızımı tanımanızı isterdim. 15 yaşındaydı ancak 30-40 yaşında bir insanın birikimine sahipti. Çocuklarımı sadece ben kaybetmedim, bu ülke de kaybetti" dedi.

Davut CAN/İZMİR,