İyi Parti'nin 4. yıldönümü programı öncesi arbede

İyi Parti'nin 4'üncü Kuruluş Yıldönümü Programı'nda Genel Başkan Meral Akşener'in konuşmasını dinlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne girmek isteyen partililer ile İYİ Partili görevliler arasında 'Salona giremezsiniz' tartışması çıktı. Salonun dolması nedeniyle grubu içeri almayan görevliler grup arasında arbede yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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