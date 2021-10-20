İstanbul ilçeleri! İstanbul'un tüm ilçeleri nelerdir? İstanbul'un kaç ilçesi var? İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası ilçeleri hangileri?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'un ilçeleri nelerdir merak ediliyor. İstanbul'un Avrupa yakasında 25 tane ilçesi bulunurken, Anadolu yakasında ise 14 ilçesi bulunmaktadır. Genellikle hangi kıtada hangi ilçe bulunuyor karıştırılabiliyor. Bu bakımdan sizlere İstanbul'un tüm ilçelerinin isimlerini kıtalara göre yazacağız. Peki, Bakırköy hangi kıtada? Üsküdar hangi kıtada? Sarıyer hangi kıtada? Beykoz hangi kıtada? Tuzla hangi kıtada? İstanbul'un ilçeleri nelerdir? İstanbul'un kaç ilçesi var?

İSTANBUL NEREDE? HANGİ BÖLGEDE BULUNUYOR?

Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip ili İstanbul'dur. İstanbul, Marmara Bölgesi'nde bulunan bir Megakent'tir. Son yapılan resmi sayımlara göre İstanbul'un 15,4 milyon nüfusu vardır.

İstanbul haritadaki yeri:

İstanbul haritadaki yeri

İSTANBUL'UN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

İstanbul'da toplamda 39 ilçe vardır. Bu ilçelerden 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Asya kıtasında (Anadolu yakasında) yer almaktadır. İstanbul'un ilçeleri alfabetik olarak A'dan Z'ye; Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu şeklindir. Megakent İstanbul'un toplamda 39 ilçesi bulunmaktadır.

İstanbul'un Avrupa Kıtasında, Avrupa Yakasında bulunan ilçeleri; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul'un Anadolu Kıtasında, Asya Yakasında bulunan ilçeleri; Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar

İSTANBUL'UN İLÇELERİ NELERDİR?

İstanbul'un ilçeleri şu şekilde:

- Adalar

- Arnavutköy

- Ataşehir

- Avcılar

- Bağcılar

- Bahçelievler

- Bakırköy

- Başakşehir

- Bayrampaşa

- Beşiktaş

- Beykoz

- Beylikdüzü

- Beyoğlu

- Büyükçekmece

- Çatalca

- Çekmeköy

- Esenler

- Esenyurt

- Eyüpsultan

- Fatih

- Gaziosmanpaşa

- Güngören

- Kadıköy

- Kağıthane

- Kartal

- Küçükçekmece

- Maltepe

- Pendik

- Sancaktepe

- Sarıyer

- Silivri

- Sultanbeyli

- Sultangazi

- Şile

- Şişli

- Tuzla

- Ümraniye

- Üsküdar

- Zeytinburnu

İstanbul'un Avrupa Yakasında (Avrupa Kıtasında) Bulunan İlçeleri:

Toplam 25 tanedir. Şu şekildedir:

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüp

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kâğıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Şişli

Zeytinburnu

İstanbul'un Anadolu Yakasında (Asya Kıtası) Bulunan İlçeleri:

Toplam 14 tanedir. Şu şekildedir:

Adalar

Ataşehir

Beykoz

Çekmeköy

Kadıköy

Kartal

Maltepe

Pendik

Sancaktepe

Sultanbeyli

Şile

Tuzla

Ümraniye

Üsküdar

İSTANBUL'UN EN KALABALIK İLÇELERİ HANGİLERİ?

İstanbul'un en kalabalık ilçesi son yapılan sayımlara göre 954.579 nüfusla Esenyurt'tur. Ardından 2. en kalabalık ilçesi ise 792.821 nüfus ile Küçükçekmece'dir. Sonra da 745.125 nüfus ile Bağcılar geliyor.

En kalabalık ilçeler listesi:

Esenyurt : 954.579 nüfus

Küçükçekmece : 792.821 nüfus

Bağcılar : 745.125 nüfus

Pendik : 711.894 nüfus

Ümraniye : 710.280 nüfus

Bahçelievler : 611.059 nüfus

Sultangazi : 534.565 nüfus

Üsküdar : 531.825 nüfus

Maltepe : 513.316 nüfus

Gaziosmanpaşa : 491.962 nüfus

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