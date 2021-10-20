İstanbul ilçeleri! İstanbul'un tüm ilçeleri nelerdir? İstanbul'un kaç ilçesi var? İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası ilçeleri hangileri?
Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un toplamda 39 ilçesi vardır. İstanbul'un ilçeleri nelerdir, ilçelerinin ismi nedir merak ediliyor. Sizler için İstanbul'un tüm ilçelerinin adlarını ve hangi kıtada olduklarını anlatacağız. Peki, İstanbul'un kaç tane ilçesi var? İstanbul'un tüm ilçeleri nelerdir? İstanbul'da hangi ilçe hangi kıtada bulunuyor? İşte bilgiler...
İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'un ilçeleri nelerdir merak ediliyor. İstanbul'un Avrupa yakasında 25 tane ilçesi bulunurken, Anadolu yakasında ise 14 ilçesi bulunmaktadır. Genellikle hangi kıtada hangi ilçe bulunuyor karıştırılabiliyor. Bu bakımdan sizlere İstanbul'un tüm ilçelerinin isimlerini kıtalara göre yazacağız. Peki, Bakırköy hangi kıtada? Üsküdar hangi kıtada? Sarıyer hangi kıtada? Beykoz hangi kıtada? Tuzla hangi kıtada? İstanbul'un ilçeleri nelerdir? İstanbul'un kaç ilçesi var?
Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip ili İstanbul'dur. İstanbul, Marmara Bölgesi'nde bulunan bir Megakent'tir. Son yapılan resmi sayımlara göre İstanbul'un 15,4 milyon nüfusu vardır.
İstanbul haritadaki yeri:
İstanbul'da toplamda 39 ilçe vardır. Bu ilçelerden 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Asya kıtasında (Anadolu yakasında) yer almaktadır. İstanbul'un ilçeleri alfabetik olarak A'dan Z'ye; Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu şeklindir. Megakent İstanbul'un toplamda 39 ilçesi bulunmaktadır.
İstanbul'un Avrupa Kıtasında, Avrupa Yakasında bulunan ilçeleri; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
İstanbul'un Anadolu Kıtasında, Asya Yakasında bulunan ilçeleri; Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar
İstanbul'un ilçeleri şu şekilde:
- - Adalar
- - Arnavutköy
- - Ataşehir
- - Avcılar
- - Bağcılar
- - Bahçelievler
- - Bakırköy
- - Başakşehir
- - Bayrampaşa
- - Beşiktaş
- - Beykoz
- - Beylikdüzü
- - Beyoğlu
- - Büyükçekmece
- - Çatalca
- - Çekmeköy
- - Esenler
- - Esenyurt
- - Eyüpsultan
- - Fatih
- - Gaziosmanpaşa
- - Güngören
- - Kadıköy
- - Kağıthane
- - Kartal
- - Küçükçekmece
- - Maltepe
- - Pendik
- - Sancaktepe
- - Sarıyer
- - Silivri
- - Sultanbeyli
- - Sultangazi
- - Şile
- - Şişli
- - Tuzla
- - Ümraniye
- - Üsküdar
- - Zeytinburnu
İstanbul'un Avrupa Yakasında (Avrupa Kıtasında) Bulunan İlçeleri:
Toplam 25 tanedir. Şu şekildedir:
- Arnavutköy
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüp
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kâğıthane
- Küçükçekmece
- Sarıyer
- Silivri
- Sultangazi
- Şişli
- Zeytinburnu
İstanbul'un Anadolu Yakasında (Asya Kıtası) Bulunan İlçeleri:
Toplam 14 tanedir. Şu şekildedir:
- Adalar
- Ataşehir
- Beykoz
- Çekmeköy
- Kadıköy
- Kartal
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sultanbeyli
- Şile
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
İstanbul'un en kalabalık ilçesi son yapılan sayımlara göre 954.579 nüfusla Esenyurt'tur. Ardından 2. en kalabalık ilçesi ise 792.821 nüfus ile Küçükçekmece'dir. Sonra da 745.125 nüfus ile Bağcılar geliyor.
En kalabalık ilçeler listesi:
Esenyurt : 954.579 nüfus
Küçükçekmece : 792.821 nüfus
Bağcılar : 745.125 nüfus
Pendik : 711.894 nüfus
Ümraniye : 710.280 nüfus
Bahçelievler : 611.059 nüfus
Sultangazi : 534.565 nüfus
Üsküdar : 531.825 nüfus
Maltepe : 513.316 nüfus
Gaziosmanpaşa : 491.962 nüfus