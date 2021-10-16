İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

VAN (DHA) - VAN'ın İran'a açılan ve pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan ancak Türkiye tarafından 17 Mayıs'ta kısmi olarak geçişlere açılan Kapıköy Kapısı'nda, İran tarafının da kapılarını açmasıyla, turist geçişleri yoğunluk kazandı. Van Turizm ve Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, gümrük kapısının İran tarafından da tamamen açılmasıyla birlikte kente yoğun bir turist akını olduğunu, pandemi sürecinde yüzde 20 olan otellerin doluluk oranının şu an yüzde 90'lara çıktığını söyledi.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs'ta araç ve yaya trafiğine açıldı. Ancak İran tarafından artan vakalar nedeniyle 16 Eylül'de kısmi açılan sınır kapısı, 9 Ekim'de ise İran tarafının da açmasıyla tamamen geçişlere açıldı. İran'dan gelen turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabiliyor. Sınır kapısından kalabalık kafileler halinde giriş yapan İranlı turistlerin gelişi, pandemi sürecinde büyük sıkıntı yaşayan esnafı sevindirdi. Gelen turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezip, giyim malzemesi satan mağazalarda alışveriş yapıyor. Pandemi sürecinde büyük sıkıntı yaşayan Van esnafı da gelen turistlerle yakından ilgileniyor.

İran'ın Tebriz kentinden gelen Leyla Gülizade de 3 günlük tatil için geldikleri Van'da tarihi ve turistik yerleri gezdiklerini ve bu arada alışveriş yaptıklarını söyledi. Van'daki esnaf da İranlı turistlerin gelişi ile birlikte kentin ekonomisinin canlandığını, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.