İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı - Haberler
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İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

VAN'ın İran'a açılan ve pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan ancak Türkiye tarafından 17 Mayıs'ta kısmi olarak geçişlere açılan Kapıköy Kapısı'nda, İran tarafının da kapılarını açmasıyla, turist geçişleri yoğunluk kazandı.

VAN (DHA) - VAN'ın İran'a açılan ve pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan ancak Türkiye tarafından 17 Mayıs'ta kısmi olarak geçişlere açılan Kapıköy Kapısı'nda, İran tarafının da kapılarını açmasıyla, turist geçişleri yoğunluk kazandı. Van Turizm ve Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, gümrük kapısının İran tarafından da tamamen açılmasıyla birlikte kente yoğun bir turist akını olduğunu, pandemi sürecinde yüzde 20 olan otellerin doluluk oranının şu an yüzde 90'lara çıktığını söyledi.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs'ta araç ve yaya trafiğine açıldı. Ancak İran tarafından artan vakalar nedeniyle 16 Eylül'de kısmi açılan sınır kapısı, 9 Ekim'de ise İran tarafının da açmasıyla tamamen geçişlere açıldı. İran'dan gelen turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabiliyor. Sınır kapısından kalabalık kafileler halinde giriş yapan İranlı turistlerin gelişi, pandemi sürecinde büyük sıkıntı yaşayan esnafı sevindirdi. Gelen turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezip, giyim malzemesi satan mağazalarda alışveriş yapıyor. Pandemi sürecinde büyük sıkıntı yaşayan Van esnafı da gelen turistlerle yakından ilgileniyor.

İranlı turistlerin gelişi kentin ekonomisini canlandırırken, özellikle pandemi sürecinde yüzde 20 olan otellerdeki doluluk oranı, yüzde 90'a yükseldi. 2020'de 403 bin 634'ü yurt içinden, 73 bin 308'i İran'dan toplam 476 bin 942, 2021 yılının ilk 9 ayında ise 278 bin 921'i yurt içi ve 20 bin 356'sı da İran'dan olmak üzere 299 bin 277 turist Van'a giriş yaptı. Gelen turistlerin 108 bin 757'si Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

İRANLI TURİSTLER VAN İÇİN CAN DAMARI

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, pandemi nedeniyle kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın uzun süre sonra yaya ve araç trafiğine açıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Koronavirüsle birlikte ilk kapatılan gümrük kapısı, İran Gümrük Kapısı oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Mayıs Kapıköy Gümrük Kapısı tek taraflı olarak açıldı. Ancak İran'da vakaların yüksek olması nedeniyle kapı açılmadı. Otellerdeki doluluk oranımız pandemi sürecinde yüzde 20'lerde iken, bir hafta önce sınır kapısının tamamıyla açılmasıyla birlikte bu oran yüzde 90'a ulaştı. İran'da aşılama oranı şu an çok yüksek. En son aldığımız bilgilere göre İran'da günlük 1,5 milyon kişi aşılanıyor. Aşılama oranının yüksek olması vaka oranını da düşürdü. Bunun üzerine 9 Ekim itibarıyla İran tarafı da sınır kapısını tamamıyla açtı. İranlı turistlerin gelişi kentin ekonomisine canlılık getirdi. Yüzde 100 dolu olan otellerimiz var. Bu da Van esnafımız için sevindirici bir durum. Çünkü İranlılar sadece turizm ve tatil için gelmiyor, aynı zamanda alışveriş için de geliyorlar. Bu bize bayram sevinci yaşattı. İran vatandaşları Van için can damarı diyebiliriz. İran halkının çoğu da kapının açık olduğunu bilmiyor. Şu an tamamen açık. Gelsinler, onlara hizmet için bekliyoruz."

KÜLTÜRLERİMİZ BİRBİRİNE YAKIN

İran'dan kalabalık bir kafile ile gelen bir acentanın genel müdürü ve Haldi Otel'in İran satış bayisi Vahit Mustabi ise, Van'ı çok sevdiklerini anlatarak, "Van bize çok yakın olduğu için burayı tercih ediyoruz. Kültürlerimiz birbirine çok yakın. Pandemi nedeniyle sınır kapıları kapalı oldu, buraya gelemedik. Şu an kapılar açıldı. Bizler de geldik. Kaldığımız otel bize çok iyi hizmet veriyor" diye konuştu.

İran'ın Tebriz kentinden gelen Leyla Gülizade de 3 günlük tatil için geldikleri Van'da tarihi ve turistik yerleri gezdiklerini ve bu arada alışveriş yaptıklarını söyledi. Van'daki esnaf da İranlı turistlerin gelişi ile birlikte kentin ekonomisinin canlandığını, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.


İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

İranlı turistler geldi, Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri
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