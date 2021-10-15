İnşirah Suresi Arapça Okunuşu Nasıldır?, İnşirah Suresi Türkçe Anlamı Nedir?, İnşirah Suresi Oku, Dinle! İnşirah Suresi Meali ve Faziletleri Nelerdir?

İnşirah Suresi toplamda 8 ayetten oluşmakta olup bizzat Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in göğsünün açılıp aydınlık ve feraha kavuşturulmasını tasfir eden, müslümanların müşrikler tarafından en çok zulüm ve sıkıntı gördüğü zamanda indirilen, Türkçe anlamı ile 'Ferahlamak' anlamına gelen İnşirah Suresi ile alakalı 'İnşirah Suresi Arapça Okunuşu Nedir?,İnşirah Suresi Türkçe Anlamı Nedir?, İnşirah Suresi Oku, İnşirah Suresi Dinle! İnşirah SuresiMeali ve Faziletleri nelerdir?' şeklinde tüm soruların cevabını haberler.com olarak sizler için derledik.

İNŞİRAH SURESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

İnşirah Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 94. sırasında bulunan suresidir. Toplam 8 ayetten oluşmaktadır. Mekki bir suredir. İnşirah Suresi'nin okunması insanın sıkıntılarını giderir ve kalbin ferahlanmasını sağlamaktadır. İnşirah Suresinde insanların karşılaşacağı zorluklardan hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemeleri ve biz müslümanların kayıtsız şartsız her durumda ne olursa olsun Allah (c.c.) 'a güvenmelerini ifade eden İnşirah Suresi'nin Türkçe anlamı 'Ferahlamak' anlamına gelmektedir.

İnşirah isminin anlamı nedir? : Açılmak, genişlemek

İnşirah Suresi Mekki mi Medeni midir? : Mekki

İnşirah Suresi kaç ayetten oluşur : 8 ayet

İnşirah Suresi kaçıncı suredir? : 94. Suredir

İNŞİRAH SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU NASILDIR?

Bismillahirrahmanirrahim!

1. Ayeti okunuşu : Elem neşrah leke sadrâk,

2. Ayeti okunuşu : Vevedağne anke vizrâk,

3. Ayeti okunuşu : Ellezi engada zahrak,

4. Ayeti okunuşu : Verafeğnâ leke zikrak,

5. Ayeti okunuşu : Feinnemeal usri yüsra,

6. Ayeti okunuşu : İnnemeal usri yüsra,

7. Ayeti okunuşu : Feize ferağte fensab,

8. Ayeti okunuşu : Veile rabbike ferğab.

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c.) adıyla!

1. Ayetin anlamı : (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2. ve 3. Ayetin anlamı : Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?

4. Ayetin anlamı : Senin şânını yükseltmedik mi?

5. Ayetin anlamı : Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

6. Ayetin anlamı : Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

7. Ayetin anlamı : Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.

8. Ayetin anlamı : Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

İNŞİRAH SURESİ DİNLE

Kur'an-ı Kerim'de okunuşu ve yazılışı en çok aratılan surelerden birisi olan İnşirah Suresi'ni aşağıda bulunan dinle linkinden Diyanet'in resmi web sitesi üzerinden dilediğiniz gibi dinleyebilir. Allah (c.c.) tüm dualarınızı ve ibadetlerinizi kabul eylesin. Hayatınızda yaşadığınız ve dualarında Allah (c.c)'den derman dilediğiniz tüm sıkıntılarınızdan bir an önce bertaraf olmanızı nasip eylesin. Amin...

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İNŞİRAH SURESİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

İnşirah Suresi'nin rivayetlere göre saymakla bitmeyen ve insan hayatına olumlu yönde etki eden sayısız fazileti bulunmaktadır.Onlardan bazılarını sizler için derledik. İşte İnşirah Suresi Faziletleri;

Kendinizi yalnız,bitmiş,çökmüş, ezik kimsesiz hissettiğniz zaman İnşirah suresini 11 kereokumak

çok fazliletlidir. Abdestli okunmalıdır.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Elem neşrah leke sadrek, 2. Ve vada'na 'anke vizrek,3. Elleziy enkada zahreke

4. Ve refa'na leke zikreke, 5. Feinne me'al'usri yüsren ,6. İnne me'al'usri yüsren

7. Feiza ferağte fensab, 8. Ve ila rabbike ferğab

İnşirah suresi Meali

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?2. Yükünü senden alıp atmadık mı?

3. O senin belini büken yükü . 4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

5. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.

6. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

7. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul, 8. Yalnız Rabbine yönel.

İnşirah Süresi Dinleyin CübbeliAhmet Hoca Surenin Gizli Sırlarını Açıklıyor.

İnşirah Suresi'nin Fazileti CübbeliAhmet Hoca Çok Güzel bir şekilde anlatıyor mutlaka dinleyin

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "İnşirah suresini okuyan kimse, Bana gelipde sıkıntısını gideren gibidir (o kadar sevap ve ecir alır)."(1)...

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