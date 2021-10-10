FETHİYE, MUĞLA (İHA) - İlklerin kadını Yasemin Adar yamaç paraşütüyle atladı

MUĞLA - Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu Yasemin Adar tatil için geldiği Fethiye'de yamaç paraşütüyle atladı.

Dünya ve Avrupa güreş şampiyonu ve kadın güreşte Türkiye'ye ilk Olimpiyat madalyasını kazandıran "İlklerin kadını" yamaç paraşütü ile uçarken Türk Bayrağımızı da açıp gökyüzünde dalgalandırdı. Geçtiğimiz aylarda Erdem Yiğit ile evlenen şampiyonlar şampiyonu Türk güreşçisi "Bayrağımızı daha önce şampiyonalarda dalgalandırmıştım.Şimdi de gökyüzünde dalgalandırdım çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine Salih Eroğlu ve Güler Alpman'ın misafiri olarak eşi Erdem Yiğit ile birlikte gelen ilklerin kadını Yasemin Adar Yiğit Babadağ dan Ölüdenize yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştirdi. Avrupa şampiyonu ve ilk Dünya şampiyonu,2021 Tokyo Olimpiyatları üçüncüsü kadın güreşinde ilklerin kadını Yasemin Adar Yiğit Ölüdeniz de gökyüzünde kelebekler gibi uçan yamaç paraşütlerini görünce uçmak istedi. Adar, tecrübeli pilot Zafer Şekerci den gerekli info alıp teleferikle Babadağ'a çıktı.Bin 700 metredeki pistte gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra başarılı bir atlayış gerçekleşti. Gökyüzünde adrenalin den dolayı büyük sevinç aşayan ilklerin kadını Türk bayrağımızı açtı. Gökyüzünden Tüm Türkiye'ye seslenen Yasemin Adar Yiğit "Türk bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmıştım. Şimdide gökyüzünde dalgalandırmaktan çok mutluyum. Herkesin yamaç paraşütü ile uçmasını öneriyorum" diye konuştu. Tecrübeli pilot Zafer Şekerci de" Avrupa ve Dünya Şampiyonumuz ile birlikte uçmak harikaydı. Hiç korkmadı.Gökyüzünde kahkahalar attı sevinçten. Yanında getirdiği Türk bayrağımızı dalgalandırdı. Yine uçmaya geleceğini söyledi" ifadelerini kullandı.