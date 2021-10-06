İlimizde Çeltik Hasadı Başladı, Valimiz Abdullah Ayaz Çeltik Hasadında Çiftçileri Yalnız Bırakmadı - Haberler
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İlimizde Çeltik Hasadı Başladı, Valimiz Abdullah Ayaz Çeltik Hasadında Çiftçileri Yalnız Bırakmadı

Habermetre - Haberler | Toplum
İlimizde Çeltik Hasadı Başladı, Valimiz Abdullah Ayaz Çeltik Hasadında Çiftçileri Yalnız Bırakmadı

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının karşılandığı bölgelerden olan Kızılırmak ilçemizde çeltik hasadına başlandı.

ÇANKIRI (Habermetre) - Türkiye'nin pirinç ihtiyacının karşılandığı bölgelerden olan Kızılırmak ilçemizde çeltik hasadına başlandı. Kızılırmak ilçemize bağlı Aşağıalagöz köyünde Valimiz Abdullah AYAZ'ın da katılımıyla çeltiğin hasat edilmesi için biçerdöverler tarlalara girdi. Valimiz AYAZ da biçerdövere binerek zorlu hasat mesaisine şahitlik etti. Burada bir açıklama yapan Valimiz Abdullah AYAZ, Çankırı'nın Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 3'ünü karşıladığını söyledi. Çiftçilerin hasatına şahitlik etmek için geldiklerini belirten Valimiz AYAZ, "İlimizde de 7-8 bin dekarın üzerinde alanda çeltik ekiliyor. Bugün de çiftçilerimizin haşatına şahitlik etmek, bereketli olsun demek için buradayız. Mahsül güzel malum buğday, arpada çiftçilerimiz talihsizlik yaşadılar; bir kuraklık oldu. İnşallah burada onun herhangi bir örneğini görmüyoruz. Çiftçimiz üründen, verimden memnun. İnşallah güzel bir kazanç elde edecekler. Biz de çeltik üretimini geliştirmek için arkadaşlarımızla beraber çalışmaya devam edeceğiz. " diye konuştu. Valimiz AYAZ ardından bölgede damla sulama sistemiyle çeltik üretimi yapan bir çiftçiyi ziyaret ederek üretim hakkında bilgi aldı. Valimiz Abdullah AYAZ daha sonra Kızılırmak ilçemizde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kızılırmak Kaymakamlığını ziyaret eden Valimiz AYAZ, Kaymakam Emine DİLCE ile bir süre görüştü. İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Valimiz Abdullah AYAZ, Kızılırmak Belediye Başkanı Bayar SOYSAL ve Kızılırmak'ta faaliyet gösteren Yayla Bakliyat işletmelerini de ziyaret etti.

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Haber: İlimizde Çeltik Hasadı Başladı, Valimiz Abdullah Ayaz Çeltik Hasadında Çiftçileri Yalnız Bırakmadı - Haberler
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