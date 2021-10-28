Son dakika... Selde yıkılıp yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü'nü Bakan Karaismailoğlu ulaşıma açtı

KASTAMONU (DHA) - KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesindeki selde yıkılan ve yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törende hizmete açıldı. Bakan Karaismailoğlu, "Yıkılan 68 metrelik Çatalzeytin Köprüsü'nün yerine, yeniden projelendirilen ve 90 metre uzunluğundaki köprüyü, 52 gün gibi rekor bir sürede tamamladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan ve yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü'nün açılış programına katıldı. Törende AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile çok sayıda davetli yer aldı. Bakan Karaismailoğlu, konuşmasında, bölgede tarihin kaydettiği önemli bir sel felaketi yaşandığını ve devlet olarak canla başla çalıştıklarını söyleyerek, "2 bin 779 vatandaşımızı kara, hava ve deniz yoluyla tahliye ettik. Selde denize akan ve deniz trafiğini tehlikeye düşüren 64 bin 700 metreküp tomruğu ilk defa uyguladığımız çelik ağlarla denizden topladık. Yıkılan köprülerin yerine, 48 saat gibi bir sürede, prefabrik menfezlerle bölgedeki ulaşımın devamlılığı için geçici köprülerimizi tamamladık, karşılıklı geçişleri sağladık. Köprü geçişlerinin giriş ve çıkışlarına da bağlantı ve servis yollarını kısa sürelerde bitirerek ulaşım ihtiyacını acilen karşıladı" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan köprünün açılışı gerçekleştirildi.