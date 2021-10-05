'İki Şafak Arasında' 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"İki Şafak Arasında" 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışıyor

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Başrollerinde Mücahit Koçak, Nezaket Erden, Burcu Gölgedar, Ünal Silver ve Bedir Bedir'in yer aldığı film, geçirdiği iş kazasında vicdani bir hesaplaşmaya giden adamın hikayesini konu alıyor.

ANTALYA (AA) - Başrollerinde Mücahit Koçak, Nezaket Erden, Burcu Gölgedar, Ünal Silver ve Bedir Bedir'in yer aldığı film, geçirdiği iş kazasında vicdani bir hesaplaşmaya giden adamın hikayesini konu alıyor.

Yönetmen Selman Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin dünya prömiyerini İspanya'da San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde yaptıklarını belirterek, Türkiye'de de ilk gösterimi Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

İki yıldır salgın ve başka sebeplerle filmi seyirciyle buluşturmak için beklediklerine işaret eden Nacar, "Beklentimiz filmimizi göstermek, seyirciyle buluşmaktı. Onlarla bağ kurmasını izlemekti. Onun dışında ödül olursa tabii ki güzel olur ama böyle bir beklenti filmin ruhuna, sinemanın ruhuna uygun gelmiyor. O yüzden sadece filmimizi güzel şartlarda seyirciyle buluşturmak beklentimiz." diye konuştu.

Nacar, filmin festival sürecinin devam ettiğini, 7-8 festivalde daha yer alacağını aktararak, ekim ayında Fransa, Çin ve Brezilya'da, ekim ayının sonunda da İstanbul'da filmin gösterileceğini ifade etti.

Filmin hikayesine de değinen yönetmen Selman Nacar, 24 saatlik bir süre zarfında Kadir'in (Mücahit Koçak) bazı ahlaki çıkarımlarla ilgili karar verme sürecini beyaz perdeye yansıttıklarını anlattı.

"'Yarın olsa yine yapabilir miyiz?' diye endişe ettim"

Oyuncu Mücahit Koçak ise festival ortamında filmi izlemenin çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, "Dünya prömiyerini İspanya'da yaptı. Orada da müthiş bir heyecanla izledim. Böyle yüreğim ağzımda izledim yani. Buraya biraz daha sakin geldim. Ama burada da yine çok heyecanlıyım. Müthiş bir şey bu. Çünkü filmler seyirci için yapılıyor. Aradan uzun zaman geçiyor ve onların önüne konuluyor, müthiş bir duygu." ifadelerini kullandı.

Koçak, festivalin açılış filmi olmasının da önemli olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Festivalden nasıl bir sonuç çıkar bilmiyorum ama Selman'ın çok iyi bir yönetmen olduğundan ve bu filmin çok iyi bir film olduğundan eminim. Hatta şöyle söyleyeyim, 2 sene geçtikten sonra izleyince 'Bunu yani biz mi yaptık?', 'Nasıl yapmışız?', 'Yarın olsa yine yapabilir miyiz?' diye endişe ettim."

İki Şafak Arasında'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan ikinci filmi olduğunu söyleyen Koçak, geriye dönüp baktığında aldığı rollerden ve içinde olduğu işlerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İki Şafak Arasında 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışıyor

İki Şafak Arasında 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışıyor

İki Şafak Arasında 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışıyor

AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Burak Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'İki Şafak Arasında' 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 13:08:25. #1.17#