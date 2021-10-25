Öfkeli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında dövdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öfkeli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında dövdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Öfkeli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında dövdü

Denizli'de ilişki yaşadığı kişiden şantajla 10 bin TL aldığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın, mağdurun kızı tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Mağdur ve oğlunun da katıldığı darp olayını, işlek caddedeki onlarca kişi film izler gibi takip etti.

Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde bulunan Candoğan Parkı'nda meydana gelen olayda yabancı uyruklu bir kadın, yasak ilişki yaşadığı yaşlı adamdan şantaj yaparak 10 bin TL para aldı. Yaşlı adam kızı ve oğlu ile kent merkezinde dolaşırken, şantajlarına devam ettiği öne sürülen yabancı uyruklu kadınla karşı karşıya geldi.

POLİS EKİPLERİ GELENE KADAR KAVGA ETTİLER

Öfkesine hakim olamayan yaşlı adam, bir tokatla kendisini şantaj ettiğini ileri sürdüğü yabancı uyruklu kadını yere serdi. Babasının ardından kadına saldıran genç kadın da onlarca kişinin bakışları arasında yabancı uyruklu kadını dakikalarca tekme tokat dövdü. Yabancı uyruklu kadın kendisini kurtarmaya çalışırken, mağdurun oğlu ise vatandaşların olaya müdahale etmemesi için araya girdi. İki kadının tekme tokat kavgası, polis ekipleri bölgeye ulaşıncaya kadar devam etti.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan aile ile yabancı uyruklu kadını ayırdı. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifade işlemleri için karakola götürüldü. İki kadın arasında yaşananlar ise olayı izleyen vatandaşların cep telefon kameralarına saniye saniye yansıdı.

İşte olay yerinden kareler;

İki kadın onlarca kişinin bakışları arasında tekme tokat kavga etti

İki kadın onlarca kişinin bakışları arasında tekme tokat kavga etti

İki kadın onlarca kişinin bakışları arasında tekme tokat kavga etti

İki kadın onlarca kişinin bakışları arasında tekme tokat kavga etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yanan evde çocuğunun olduğunu düşünen baba, alevlerin arasına dalıp can verdi

Yanan evde çocuğunun olduğunu düşünen baba, alevlerin arasına dalıp can verdi

 Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsünden gazetecilere tepki: Trafiği çekiyor musun?

Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsünden gazetecilere tepki: Trafiği çekiyor musun?
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title