Herkes çalışan sandı, iş yerini soydu

Konak ilçesi Çankaya semtindeki bir iş hanının içindeki beyaz eşya tamir dükkanı, ağustos ayından bu yana bir hırsızın hedefi oldu. Çeşitli aralıklarla dükkana gelen şüpheli, üst kattaki 2 bulaşık makinesi, 2 çamaşır makinesi, 1 elektrikli havuz panosu ve 1 kombiyi çaldı. Diğer dükkan sahipleri de eşyaları asansörle indiren hırsızı çalışan sandı. O anlar ise bir saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin rahat tavırları dikkat dikkat çekti.

Hırsızın eşyaları son derece rahat biçimde çaldığını söyleyen Uygur, "El arabasına eşyaları yükleyip götürüyor. Üst kattakileri asansör ile indirmiş. Yanından geçenler olduğunda hareket etmiyor; sağına, soluna bakınıyor. Son gelişinde fırın çalmaya çalışırken etraftakiler tarafından fark edilmiş. Fakat kendisini fark edenleri tehdit ederek kaçmış. Çaldığı eşyalardan yalnızca havuz kontrol panelinin bedeli 30 bin TL civarındaydı. Tek temennim; hırsızın bir an evvel yakalanıp, hak ettiği cezayı alması" diye konuştu.