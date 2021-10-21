Hayırseverden Karatay İlçemize Sağlık Evi

İlimiz Karatay İlçesi Hasan Dede Mescit Mahallesi'ne Sağlık Tesisi yapılmasına ilişkin Karatay Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hayırsever Ahmet Yaşar Eşmekaya arasında protokol imza töreni düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen Protokol İmza Törenine; Vali Vahdettin Özkan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Hayırsever iş insanı Ahmet Yaşar Eşmekaya katıldı.

Protokol imza töreni öncesinde konuşan Vali Özkan; "Devletimiz, Hükümetimiz ve Bakanlığımız sağlık kamu hizmetini vatandaşlarımıza götürmek için büyük bir seferberlik halindedir. İnsanların sağlığına ve sıhhatine dokunmak gibi manevi haz veren hayır işlerine Yaşar Bey gibi katkı veren hayırseverlerimizin olması Anadolu'nun en kuvvetli özelliğidir. İlimiz'de mahalli müşterek ihtiyaçlarımızın yanı sıra eğitim, sağlık ve kültür başta olmak üzere her noktaya dokunan Büyükşehir Belediyemiz ve Merkez İlçe Belediyelerimiz bu hususta örnek teşkil ediyor. Karatay Belediye Başkanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve Hayırsever Ahmet Yaşar Eşmekaya'ya teşekkür ediyoruz. " dedi.

"Karatay Ahmet Yaşar Eşmekaya Aile Sağlığı Merkezi" adının verileceği, Sağlık Tesisi'nin hayır, bereket, sıhhat getirmesini dileyen Vali Özkan, tesisin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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