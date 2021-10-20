Haydarpaşa Lisesi'nde kurulan Yat ve Tekne Motorları Atölyesi'nin tanıtımı yapıldı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) ve Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle deniz endüstrisinde kalifiye eleman ihtiyacına destek olmak amacıyla kurulan Yat ve Tekne Motorları Atölyesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

"Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Otomotiv Elektromekanik Dalı" altında kurulan atölyede yapılan tanıtıma Üsküdar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Karahan, YATED Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Lütfü Cevahir, sponsor firmaların yöneticileri, YATED üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır" sözüyle başlayan Karahan, meslek lisesi sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birine şahitlik edildiğini anlattı.

Karahan, "Bu tür örneklerin, uygulamaların ülkemizde yaygın bir hale getirilmesi, sanayi meslek lisesi iş birliğinin arttırılması çok elzem bir durumdur. Öğrencilerimizin teorik eğitimin yanı sıra yaşayarak öğrendiği, gelişen teknolojileri takip ederek öğrenilen eğitim modeli nitelikli eleman yetiştirmede şüphesiz en önemli unsurlardan birisidir." dedi.

İstanbul'da öğrencilik yaptığı yıllarda tanıştığı bir mühendisin kendisine "Biz üniversitede hocaların teorik notlarıyla mezun olmuşuz. Mühendisliği ben sanayide tanıdım, okuldan sonra mühendis olduğumu anladım." dediğini aktaran Karahan, teorik eğitimin yanı sıra yaşayarak öğrenmenin önemli olduğunu ve bu projenin de bu doğrultuda çok kıymetli olduğunu belirtti.

Sirkecioğlu ise şöyle konuştu:

"Bu sene projemize 10. sınıftan 32 öğrencimiz dahil oldu. Derneğimiz tarafından finansmanı sağlanan ve tamamen yenilenen içinde bulunduğumuz YATED atölyesinde eğitimlerine başladılar. Onlarda inşallah 2023 senesinde stajlarına başlayıp, 2024 senesinde mezun olacaklar. Yani önümüzdeki yıllarda her sene en az 30 öğrencimizi buradan mezun ederek sektörümüze ve ülkemize faydalı değerli elemanlar olarak yetiştireceğiz."

Öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı haricinde YATED üyeleri tarafından da belirli bir plan çerçevesinde motor eğitimi aldıklarını belirten Sirkecioğlu, "Ayrıca yine önemine inandığımız İngilizce ve ilk yardım kursları verilecektir. Bu öğrencilerimize 'başarı' ve 'eğitim' bursları da vermekteyiz." diye konuştu.

Projeye 2017 yılında, eğitimlere ise 2019'da başladıklarını söyleyen Cevahir de tam teşekküllü atölyeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ulaşabildiklerini ifade etti.

Yeni nesil mesleki eğitimde iş insanlarının okullara yönelik atölye ve istihdam desteklerinden faydalanarak mezun olan öğrencilerin iş hayatında daha rahat yer bulduğunu belirten Cevahir, "Motorlu araçlar alanında bakanlığımız, öğretmenlerimiz eğitimler veriyor. Fakat yat ve tekne motorlarının eğitimlerinin farklı olması sebebiyle 'eğiticinin eğitimi' adı altında öğretmenlerimizin de hizmet içi eğitimini destek alarak gerçekleştirmiş olduk. Destekleri için YATED'e teşekkür ederiz" değerlendirmesini yaptı.

Sponsor firmaların yöneticileri de projede bulunmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından YATED üyeleri öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.