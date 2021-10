'Hayal bile edemezdik' diyen muhtar, TKDK'dan aldığı destek ile köyünü tavuk ve besi çiftliğine döndürdü

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da babadan kalma geleneksel hayvancılığı devam ettiren köy muhtarı Ömer Erdem, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan ( Tkdk ) aldığı 2 milyon liralık destek ile köyüne bir besi bir de tavuk çiftliği kurdu. Muhtarı örnek alan köylülerin de destek alması ile köye 7 tane çiftlik kuruldu.

Merkeze 23 kilometre uzaklıkta olan 120 nüfuslu Alaca köyü muhtarı, 3 çocuk babası Ömer Erdem (43), babasında kalan geleneksel hayvancılığı modern hale getirmek istedi. Bunun üzerine TKDK Elazığ Koordinatörlüğüne başvuru yapan Erdem, ilk olarak 2014 yılında aldığı destek ile 160 hayvan kapasiteli besi çiftliği kurdu. Ardından bu yıl bir başvuru daha yapan ve destek alan Erdem, 20 bin kapasiteli broiler tavuk çiftliğini kurdu. 2 milyon lira hibe desteği alarak köyüne toplamda 3 milyon 200 bin liralık yatırım yapan Erdem, aynı zamanda köyüne de örnek oldu. Muhtarlarını örnek alan köy sakinleri, TKDK'dan destek alarak besi ve tavuk çiftliği yaptı. 7 çiftlik kurulan 120 haneli köy, şimdilerde adeta 'çiftlik köy' olarak anılıyor.

"Yaklaşık 3 milyon 200 bin TL'lik bir yatırım yaptım"

Çocukluğundan beri tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Ömer Erdem, "TKDK ile ilk tanışmam 2014 yılında oldu. O yıl 160 başlık besi çiftliği yaptım. 2020 yılında da görmüş olduğunuz bu tavuk çiftliğini kurdum. Bunları Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun verdiği desteklerle yaptım. 2014 yılında verilen 1 milyon 800 bin TL'lik destekle yüzde 65 hibeyle yaklaşık yaklaşık 1 milyon 150 bin TL destek aldım. Ayrıca yüzde 18 Katma Değer Vergisi muafiyeti aldım. Onunla bir besi çiftliği yaptım. Bu yıl da başvurmuş olduğum tavuk çiftliği için yine TKDK'ya müracaat ettim ve onaylandı. O müracaat sayesinde 400 bin TL'lik buraya yatırım yapıldı ve 1 milyon 150 bin TL'lik de destek aldık. Yüzde 18 KDV muafiyet ile birlikte pandemi sürecinde yaşadığımızı sıkıntılardan dolayı TKDK yüzde 15 gibi bir destek verdi. Alaca Köyü'ne yaklaşık 3 milyon 200 bin TL'lik bir yatırım yaptım ve KDV muafiyeti ile birlikte 2 milyon TL'sini TKDK'dan destek aldım" dedi.

"Hayal bile edemezdik, TKDK sayesinde hayallerimizi gerçekleştirdik"

Babadan gelen geleneksel hayvancılık mesleğini, TKDK desteğiyle modern bir şekilde yürütme imkanı bulduklarını dile getiren Erdem, "Muhtarların böyle şeylerde köye örnek olmaları gerekiyor. Benim aldığım bu destekleri görünce köydeki vatandaşlarımız da burada yaklaşık 7 tane tavuk çiftliği ve besi çiftlikleri yaptılar. Daha önceden besi çiftliği yaptığım zaman elle yemleme yapar, gübre dökerdik. Şimdi traktörle yemleme yapıyoruz. Otomatik sıyırma sistemleri var. Biz bunları hayal bile edemezdik. TKDK sayesinde hayallerimizi gerçekleştirdik. Allah, devletimize zeval vermesin hep yanımızda oldular. İl koordinatörü ve çalışanlarına bizimle bu kadar ilgilendikleri, destek oldukları ve bu süreçte bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bunu yüreğimle söylüyorum, bu parayı baba oğula vermez"

Her iki çiftlikte birer aile çalıştığını aktaran Erdem, "Ben ve çocuklarım da onlara yardım ediyoruz. Birincisinin kapasitesi 160 hayvanlıktır. Moderne çiftlik olduğu için bir kişi, orayı idare edebiliyor. Tavuk çiftliği de yaklaşık 20 bin kapasiteye sahiptir ve her şey otomatik. TKDK olmasaydı biz hala hayal etmekle meşguldük. Çok rahat ve her şeyi otomatik sistem. Bunu yüreğimle söylüyorum, bu parayı baba oğula vermez. Mühim olan, cesaret edip, kendine güvenip bu desteklere başvurmasıdır. Başvuru olunca TKDK'daki koordinatörümüz ve orada çalışanlar gerekli fikir ve kontrolleri yaparak yardımcı oluyorlar" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ