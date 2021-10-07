Haftada 4 gün çalışan ülkeler hangileri? Hangi ülkelerde haftada 4 gün iş var? ABD, Rusya, Japonya'da haftada kaç gün çalışılıyor?

Son yıllarda birçok ülke haftada 4 gün çalışma modelini denemeye başlamıştı. Bazı ülkelerde ise haftada 4 gün çalışılmaya resmi olarak geçilmişti ve mecliste onay almıştı. Son dakika gelen habere göre ise Belçika hükümeti haftada 4 gün çalışma modeline yeşil ışık verdi. Peki, Haftada 4 gün çalışan ülkeler hangileri? Hangi ülkelerde haftada 4 gün iş var? Türkiye'de haftada 4 gün çalışma modeline geçiş yapılır mı, ne zaman? İşte bilgiler...

HANGİ ÜLKELERDE HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞILIYOR?

- Araştırmacılar, İzlanda'da yapılan ve dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve İngiltere'de de test edilmesi gerektiğini belirtti.

- Geçtiğimiz yıllarda ise Finlandiya'da 34 yaşındaki dünyanın en genç Başbakanı olan Sanna Marin haftada dört gün altı saatlik mesailerden oluşan bir çalışma sistemine geçmek istediklerini duyurmuştu.

- 2019 yılında Danimarka'nın Odsherred Belediyesi pazartesi-perşembe olmak üzere dört günlük mesai uygulamasına geçti. Belediye çalışanları cuma-cumartesi-pazar günleri tatil yapacak.

- Geçtiğimiz yıl Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, turizmi canlandırmak için haftada 4 gün çalışma sisteminin değerlendirilmesi önerisinde bulundu.

Buna göre haftada 4 gün çalışan ve test aşamasında olan ülkeler şöyle:

Belçika : Belçika hükümeti haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık yakmıştı.

Belçika hükümeti haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık yakmıştı. İzlanda : Geçtiğimiz aylarda yapılan test başarı ile sonuçlanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan test başarı ile sonuçlanmıştı. Finlandiya : Geçtiğimiz yıllarda haftada 4 gün 6 saat mesai çalışması fikri öne sürüldü.

Geçtiğimiz yıllarda haftada 4 gün 6 saat mesai çalışması fikri öne sürüldü. Danimarka : 2019 yılında Danimarka'nın Odsherred Belediyesi pazartesi-perşembe olmak üzere dört günlük mesai uygulamasına geçmişti.

2019 yılında Danimarka'nın Odsherred Belediyesi pazartesi-perşembe olmak üzere dört günlük mesai uygulamasına geçmişti. Yeni Zelanda : 2020 yılında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, turizmi canladırmak için haftada 4 gün çalışma sisteminin değerlendirilmesi önerisinde bulundu.

2020 yılında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, turizmi canladırmak için haftada 4 gün çalışma sisteminin değerlendirilmesi önerisinde bulundu. Japonya : Japonya'da bazı şirketlerde haftada 4 gün mesai yapılıyor.

TÜRKİYE'DE HAFTADA 4 GÜN MESAİ SİSTEMİ OLACAK MI, DÜŞÜNÜLÜYOR MU, NE ZAMAN?

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BELÇİKA'DA HAFTADA 4 GÜN MESAİ DÖNEMİ BAŞLADI MI?

Belçika Federal Hükümeti, haftalık çalışma gününün 5'ten 4'e düşürülmesi için yapılan teklifi ele alacak. Liberal görüşlü siyasetçiler ve milletvekilleri tarafından yapılan teklif, haftalık çalışma saatinin değişmemesini ancak gün sayısının düşürülmesini öngörüyor. Teklifte, sektöre göre 38 veya 40 olan haftalık çalışma saatinin 4 güne yayılması isteniyor. Liberallerin teklifi birçok siyasi parti tarafından destekleniyor.

YEŞİLLER PARTİSİ'NDEN DESTEK

Belçika'nın Flaman bölgesindeki Yeşiller Partisi'nin Başkanı Meyrem Almacı, 4 çalışma günü önerisine desteğini dile getirdi. Almacı, basına yaptığı açıklamada, "Prensipte bu önerinin çalışanların özgürlüğü bakımından iyi olduğunu düşünüyoruz ama tabii karar çalışana bırakılmalı." dedi.

Yeşiller Partisi, ayrıca bir karara varılmadan önce Sendikalar ve işverenler dahil tüm sosyal ortakların görüşlerinin alınmasını istedi.

SENDİKALAR İŞ SAATİNİN DE DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR

Sosyalist sendikalar ise öneriye karşı çıktı. Sendika temsilcileri, sadece çalışma günlerinin değil, çalışanların iş saatlerinin genel olarak düşürülmesi gerektiğini savundu. Federal hükümetin teklifin hangi sektörlerde uygulanabileceğini gelecek hafta ele alması bekleniyor.

HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞMAK VERİMLİLİĞİ ARTIRIR MI?

Yapılan çalışma ve deneyler hafta sonu tatilinin üç güne çıkartılmasının verimliliği arttırdığı, çalışanların motivasyonunu yükselttiği ve tükenmişlik sendromunu azalttığını ortaya koyuyor.

Yeni Zelandalı Perpetual Guardians şirketi bu uygulamanın öncülerinden. Sene başından itibaren hafta sonu tatilini üç güne çıkaran şirketin yöneticisi uygulamanın başarılı sonuçlar verdiğini açıkladı. 230 çalışanı olan şirkette tüm personelin dahil olduğu sekiz haftalık deneyde stres seviyesi, iş-yaşam dengesi ve şirkete bağlılık gibi göstergelerin önemli ölçüde iyileştiği görüldü. Dört gün iş başı yapılan şirkette verimliliğinin ise değişmediği gözlemlendi.

"Müşteriler kıskanıyor"

Berlin merkezli bilgisayar şirketi Planio'nun kurucusu Jan Schulz-Hofen da sene başından itibaren dört gün çalışma prensibini benimsediklerini söyleyerek, bunun şirket çalışanları için çok daha sağlıklı olduğunu ve ortaya daha verimli işler çıkarttıklarını anlatıyor.

36 yaşındaki şirket sahibi "Beş gün çalıştığınız zaman daha fazla vaktiniz olduğunu düşünerek işleri ağırdan alıyorsunuz. Ara veriyor, kahvenizi daha yavaş içiyor, iş arkadaşlarınızla muhabbete dalıyorsunuz. Ancak eğer cuma gününüzü tatil yaparak geçirmek istiyorsanız işinize daha fazla konsantre oluyorsunuz ve daha hızlı, verimli çalışıyorsunuz." şeklinde açıklıyor.

Cuma günü tatil olan şirketi arayan müşterilerin telesekretere bağlandığını söyleyen Schulz-Hofen, müşterilerden olumsuz tepki almadıklarını, hatta müşterilerinin bu durumu kıskançlıkla karşıkladılarını ifade ediyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İşkoliklik deyince akla gelen ilk ülkelerden olan Japonya'da bile devlet, şirketleri pazartesi günlerini tatil yapma konusunda teşvik ediyor.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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