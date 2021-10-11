Göz tedavisinde yeni lazer kombinasyonu kamu hastanelerinde ilk kez Cerrahpaşa'da kullanılacak

AYDIN (DHA) - Öykü EYLÜL-Buğra BENLİOĞLU/ Göz tedavisi için yeni lazer kombinasyonu olan Visu Max Femtosaniye Lazer ve Ex JO Excimer Lazer Cihazları kamu hastanelerinde ilk kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne kullanılacak. Bu iki lazer teknolojisinin birlikte kullanılması ile göz kırma kusuru düzeltme ve diğer kornea lazer cerrahisi uygulamalarında bıçak kullanılmasına gerek kalmadan operasyon gerçekleştirileceği belirtildi.

Göz tedavisi için yeni lazer kombinasyonu olan Visu Max Femtosaniye Lazer ve Ex JO Excimer Lazer Cihazları kamu hastanelerinde ilk kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne kullanılacak. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde lazer cihazlarının konulduğu odanın açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışa Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Dekan Prof. Dr. M. Sait Gönen, Başhekim Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan ve öğretim üyeleri katıldı.

'CİHAZLAR KORNEA VE GÖZLÜK GEREKTİREN KUSURLARI TEDAVİ EDİYOR'

CİHAZLAR HAKKINDA