Görme Engelliler İçin Yürüdüler

MANİSA (Habermetre) - Görme engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla 63 yıldır kutlanan Beyaz Baston Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşü etkinliği Manisa'da da gerçekleştirildi. Etkinliği düzenleyen Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, toplumun görme engelli vatandaşlara karşı daha duyarlı olması gerektiğini vurgularken; kendilerine beyaz baston tedarikinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de teşekkür etti.

Dünyada her yıl 15 Ekim tarihinde kutlanan Beyaz Baston Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşü, Manisa'daki hava muhalefeti nedeniyle 19 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Manisa Valiliği önünde başlayan farkındalık yürüyüşüne Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Sosyal Hizmetler Dairesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gökhan Kiriş, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, Altı Nokta Körler Derneği üyeleri ve Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan da katıldı.

Başkan Cengiz Ergün'e Teşekkür Etti

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada Beyaz Baston Güvenlik Günü'nün tarihçesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Pehlivan, "100 yıl önce Londra'da yaşayan bir fotoğrafçının gözlerini kaybetmesi nedeniyle kullandığı bastonu beyaza boyamasıyla başladı. Bu sayede görme engellilerin Londra sokaklarında çok dikkat çektiği anlaşıldı ve 1931 yılında Körler Birliği tarafından dünyadaki körlerin bastonlarının beyaza boyanması konusunda fikir birliğine varıldı. 1963 yılında Kennedy beyaz bastonla ilgili olarak toplumun ve görme engellilerin uyması gereken kuralları kanunlaştırarak bunların paralel düzeyde ilerlemesini ve körlerin güvenliğinin artmasını sağladı. 1969 yılından itibaren bugün kutladığımız 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da toplanan Dünya Körler Birliği'nin bu günü literatüre eklemesiyle kutlamaya başlandı ve biz de yaklaşık 63 yıldır bunu kutluyoruz. Toplumun körlerin farkına varmalarını sağlayan bir araç olduğu için beyaz bastonu herkesin tanıması gerekiyor. Toplumun görme engelli bir bireyi gördüğünde dikkatli olması gerekiyor. Bu arada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bugün münasebetiyle derneğimize beyaz baston tedarikinde bulundu. Kendisine buradan tüm görme engelli arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

El Ele Omuz Omuza'yız

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da düzenlenen etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu. Aksoy, "15 Ekim Beyaz Baston Güvenlik Günü etkinliğini hava muhalefeti nedeniyle bugün gerçekleştirdik. Bugün kutlama yapıyoruz. Altı Nokta Körler Derneği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak farkındalık oluşturmak adına yıllardır bu projeyi birlikte yapıyoruz. İhtiyaçları olduğu her anda yanlarındayız. Tabi görme engelli vatandaşlarımız için yalnızca yollardaki uyarıcı kılavuzla kalınmamalı. Şehir planlaması yapılırken, her zaman bu farklılık gözetilmeli, buna göre planlama yapılmalı. Manisa bu anlamda 30 büyükşehirden biraz daha farklı durumda. Cengiz Ergün Başkanımızın talimatları ile her zaman derneğimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Büyükşehirle birlikte görme engelli vatandaşlarımızın hayatlarının daha da kolaylaştığına inanıyorum. Bizim elimiz her zaman onların elinin yanında. Her zaman omuz omuza birliktedir. Bu güzel projelere imza attıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikte bu çalışmaları yapabiliyoruz. Tekrar gününüz hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Sosyal Hizmetler Dairesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gökhan Kiriş gözlerini beyaz bantla kapatıp ellerindeki beyaz bastonlarla; Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan ve dernek üyeleri ile birlikte Manisa Valiliğinden başlayıp, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar birlikte yürüdüler. Katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle etkinlik noktalandı.

