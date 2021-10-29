Gölpazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gerçekleştirilen törenle coşkuyla kutlandı.

Gölpazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilk olarak Kaymakamı Efecan Şahin'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından kutlamalar Gölpazarı İlçe Stadı'nda düzenlenen programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan burada kutlamalar, Kaymakam Şahin'in günün anlam ve önemini anlatan konuşmasıyla devam etti. Kaymakam Şahin, konuşmasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı önemine değindi. Konuşmanın ardından Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Cumhuriyet Bayramı oratoryosu sergilendi. Ardından öğrencilerin şiir, gösteriyle devam eden kutlamalar, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Burada törenler resmi geçit töreniyle son bulurken, akşam ise fener alayı, mehter takımı gösterisi, havai fişek gösterisiyle son bulacak. - BİLECİK