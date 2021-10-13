Giresun Valisi Enver Ünlü, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu - Haberler
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Giresun Valisi Enver Ünlü, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Giresun Valisi Enver Ünlü, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, sel afeti sonrası Dereli ilçesinde yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunarak, "İlçemizdeki yapı çalışmalarını özenle takip ediyoruz" dedi.

GİRESUN (İHA) - Giresun Valisi Enver Ünlü, sel afeti sonrası Dereli ilçesinde yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunarak, "İlçemizdeki yapı çalışmalarını özenle takip ediyoruz" dedi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinin silinmesi için yapılan çalışmalarla ilgili Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Ünlü ilk olarak çalışmalarla ilgili koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Ünlü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Dereli Kaymakamı Okan Yenidünya, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı V. Nesrin Öztürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Murat Cavunt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Varol, DSİ 226. Şube Müdürü Ogün Şükrü Turan, Karayolları 104. Şube Şefi Kadri Altuntaş, ilgili şube ve ilçe müdürleri katıldı.

Ünlü, sorunların ve eksikliklerin giderilmesi için istişarelerde bulunurken kış mevsimi gelmeden ilçeye doğalgazın dağıtılması, ulaşım ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Giresun-Dereli karayolunda yapılan çalışmaların bir an önce tamamlanmasını isteyen Ünlü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına yapımı tamamlanan köprü ve tünellerin gerekli önlemlerinin alınarak ulaşıma açılması talimatını verdi.

Vali Ünlü, daha sonra Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan kamu binaları, konut ve dükkanların bulunduğu alanlarda incelemelerde bulundu.

Dereli İlçe Jandarma Komutanlığının bulunduğu alanı inceleyen Vali Ünlü, eski İlçe Jandarma Komutanlığının bulunduğu alana İlçe Jandarma Komutanlığı, 12 adet lojman, doldur-boşalt istasyonu, giriş takı, nöbetçi kulübesi ve 2 adet garaj binasının yapımına başlandığını bildirdi. Ardından Sütlüce mahallesinde yapımına başlanan kamu binalarını inceleyen Ünlü, 2 bin 86 metrekare alana hükümet konağı, 1802 metrekare alana adalet sarayı ve 1201 metrekare alana İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının inşa edileceğini bildirdi.

Vali Ünlü son olarak ilçe merkezinde yapımı süren 71 konut ve 82 dükkanın bulunduğu alanı ziyaret ederek örnek dairelerde incelemelerde bulundu. - GİRESUN

Giresun Valisi Enver Ünlü, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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