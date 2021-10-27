Gazilerden Başkan Yalçın'a teşekkür

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Osman Balcı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kendilerine sürekli destek olduğunu ve hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyledi.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkan Yalçın'a teşekkür ziyaretinde bulunan ve bir plaket takdim eden Şube Başkanı Balcı, Başkan Yalçın'ı gerek pandemi döneminde gerekse de diğer zamanlarda hep yanlarında hissettiklerini söyledi. Başkan Yalçın'ın kendilerini pandemi döneminde hiç yalnız bırakmadığına vurgu yapan Balcı, bu destek sayesinde maske ve dezenfektan konusunda hiç sıkıntı çekmediklerini belirtti. Başkan Yalçın'ın pandeminin ardından da gazileri, aileleriyle birlikte Çanakkale ve Bursa gezisine gönderdiğini ifade eden Gazi Balcı, şunları söyledi;

"Derneğimize ve üyelerimize maddi ve manevi katkılarınızdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Pandemi döneminde bizi hiç sıkıntıda koymadınız. Maskemiz, dezenfektanımızı hiç eksik etmediniz. Ayrıca pandemi tedbirleri gevşetilince de Talas'ta oturan gazilerimizi ve ailelerini Çanakkale ve Bursa gezisine gönderdiniz. Şahsım ve gaziler adına teşekkür ediyorum. Bu plaketi teşekkür mahiyetinde çam sakızı çoban armağanı size takdim etmek istiyoruz."

Daha sonra konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da; "Biz de hoş geldiniz diyorum. Sizin için ne yapsak az kalır. Allah sizlere sağlıklı ve uzun ömürler nasip etsin" dedi. - KAYSERİ

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