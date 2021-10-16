Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinden çiftçilere 250 milyon liralık destek - Haberler
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Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinden çiftçilere 250 milyon liralık destek

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinden çiftçilere 250 milyon liralık destek

Şahinbey Belediyesince bugüne kadar çiftçilere yönelik gerçekleştirilen 250 milyon liralık destekle bölgedeki tarım yapılan arazilerde büyük artış yaşandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesince bugüne kadar çiftçilere yönelik gerçekleştirilen 250 milyon liralık destekle bölgedeki tarım yapılan arazilerde büyük artış yaşandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada, çiftçilere, binlerce tırlık tohum, fide, gübre, yem ve canlı hayvan desteğinin sürdüğünü kaydetti.

Destekler sonrasında köyden şehre olan göçü tersine çevirdiklerini ifade eden Tahmazoğlu, şu ana kadar çiftçilere 13 bin 110 ton arpa, buğday ve mercimek, 10 bin 70 ton gübre, 24 bin 285 ton yem, 750 bin zeytin fidanı, 150 bin fıstık fidanı, 12 milyon sebze ve meyve fidesi, 283 aileye 3 bin 656 küçük ve büyükbaş hayvanın yanı sıra birer ton yem desteğinde bulunduklarını belirtti.

Çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini aktaran Tahmazoğlu, şu bilgileri verdi:

"Çiftçimizin özellikle buğday, arpa, mercimek gibi tohum ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden almış olduğumuz tohumları, uygun fiyatla toplu bir şekilde alarak ve maliyetin yüzde 50'sini de Şahinbey Belediyesi olarak karşılayıp çiftçilerimizin köylerine kadar tohumlarını getiriyoruz. Bu yıl ki dağıtımımıza yine Kapçağız Mahallemizde başladık. Çiftçilerimize dağıtmak üzere tırlar dolusu tohum ve gübreyi ayaklarına getirdik. 5 yıldır çiftçilerimize vermiş olduğumuz tohum desteklerinin yanı sıra gübre desteği, yem desteği, arılı kovan desteği, canlı hayvan desteğinde bulunduk ve desteklere devam ediyoruz. Ayrıca 1500 kilometre arazi yolu yaparak, meralarımızı gübreleyerek ve su kuyuları açarak çiftçilerimize her türlü anlamda desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar çiftçilerimize yönelik vermiş olduğumuz destek 250 milyon lirayı aştı."

İlçede, çiftçilere yönelik destekler başlamadan önce bölgedeki ekili alanın 80 bin dekar olduğunu, desteklerin ardından ekili alanın 320 bin dekara çıktığını belirten Tahmazoğlu, "Desteklerden sonra ekili alanda yüzde 300'ün üzerinde artış yaşandı. Yine desteklerimiz sayesinde ilçemizdeki çiftçi sayımız 4 bin kişiden 6 bin 600 kişiye çıktı. Artık şehirden köye dönüşler başladı. Bu desteklerle hem çiftçimiz kazanıyor hem de ülkemiz kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinden çiftçilere 250 milyon liralık destek

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Haber: Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinden çiftçilere 250 milyon liralık destek - Haberler
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