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Fonksiyonel kapalı pazar Kartepe'de hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Fonksiyonel kapalı pazar Kartepe'de hizmete açıldı

Kartepe'nin en büyük kapalı ve fonksiyonel pazarı olan Kartepe Kent Çarşısı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

KARTEPE, KOCAELİ (İHA) - Kartepe'nin en büyük kapalı ve fonksiyonel pazarı olan Kartepe Kent Çarşısı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın yakından takip ettiği Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde tamamlanan Kartepe'nin en büyük kapalı pazarı "Kartepe Kent Çarşısı" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde yapılan açılışa Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe İlçe Kaymakamı Altuğ Çağlar, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri ve davetliler katıldı. 7 bin 500 metrekare alanda kurulan Kartepe Kent Çarşısı içerisinde; idari tesis alanı, kapalı alan ve açık oturma alanı oluştu. Kapalı alanda idari bina, zabıta odası, bebek bakım odası, esnafların ve sporcuların soyunma odaları, malzeme odası, mescit, çay ocağı, WC ve kafeterya yer aldı.

"7 bin 500 metrekare alanda hizmet verilecek"

Oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "İlçemizin kurumsallaşmasında çok önemli bir yatırımdır. 'Ulus Pazarı' daha önce kullandığı yerde trafik sorunu yaşanıyordu. Geçen dönem 3 bin 500 metre kare alanın yetmediğini görmüştük. Burasının büyültülmesine karar verdik. Buranın büyümesinde emeği geçen esnaf arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada 7 bin 500 metrekare alanda hizmet verilecektir. Kartepemize gece-gündüz hizmet ediyoruz. 10 yıl sonra Kocaeli'nin şehir, bölge plancılık ve yapılaşma alanında Kartepe örnek olacaktır. Kartepemize kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Fonksiyonel kapalı pazar Kartepe'de hizmete açıldı

Fonksiyonel kapalı pazar Kartepe'de hizmete açıldı

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