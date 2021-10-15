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FEYZİOĞLU: MESLEKTAŞLARIMIZA 'KORUYUCU AVUKATLIK' GÖREVİ VERİLSİN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FEYZİOĞLU: MESLEKTAŞLARIMIZA 'KORUYUCU AVUKATLIK' GÖREVİ VERİLSİN

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, avukatlara, koruyucu avukatlık görevinin verilmesini istedi.

KİLİS (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, avukatlara, koruyucu avukatlık görevinin verilmesini istedi. Feyzioğlu, "Meslektaşlarım tapuda, alıcı ve satıcının yanında dursunlar, neyi imzaladığını, neyi aldığını, neyi sattığını, müvekkiline anlatsın, güvencesini versin istiyorum. Bu ne demektir? Yılda 5 bin yeni iş imkanı demektir. 5 milyon potansiyel, uyuşmazlığın avukatlar eliyle engellenmesi demektir" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e geldi. Kilis Baro Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu'na yaptığı ziyaretin ardından avukatlarla bir araya gelen Feyzioğlu, koruyucu avukatlık sisteminin önemini anlattı. Feyzioğlu, avukatlara koruyucu avukatlık görevinin verilmesiyle 5 milyon potansiyel, uyuşmazlık davasının engellenebileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim de meslek alanımızı genişletecek, bir çabaya girişmemizde fayda var. Avukatların emeklilikteki sıkıntılarını çözmemiz gerekiyor. Türkiye'de yılda 2,5 milyon gayrimenkul satılıyor. Bu gayrimenkul alım satımında çok büyük ihtilaflar meydana geliyor. Mahkemeler kitleniyor . Dünyadaki örnekler gibi, koruyucu avukatlık sistemini hep birlikte geliştirmek zorundayız. Meslektaşlarıma koruyucu avukatlık görevi verilsin istiyorum. Meslektaşlarım tapuda, alıcı ve satıcının yanında dursunlar, neyi imzaladığını, neyi aldığını, neyi sattığını, müvekkiline anlatsın, güvencesini versin istiyorum. Bu ne demektir? Yılda 5 bin yeni iş imkanı demektir. 5 milyon potansiyel, uyuşmazlığın avukatlar eliyle engellenmesi demektir"

Avukatlık sayılarının kontrolsüz şekilde artmasının kendileri için zorluklar ortaya çıkardığını belirten Metin Feyzioğlu "Avukat sayısı kontrolsüz bir şekilde artıyorsa, bu bizim için sıkıntı demek, zorluk demek, genç meslektaşlarım açısından işsizlik demek, asgari ücret dahi kazanılamayan aylar demek, çalınan kapıların açılmaması demek, biz bununla uğraşıyoruz. Amacımız, avukatlarımızın dertlerine mümkün olduğu ölçüde çözüm bulmak"

FEYZİOĞLU: MESLEKTAŞLARIMIZA 'KORUYUCU AVUKATLIK' GÖREVİ VERİLSİN

FEYZİOĞLU: MESLEKTAŞLARIMIZA 'KORUYUCU AVUKATLIK' GÖREVİ VERİLSİN

FEYZİOĞLU: MESLEKTAŞLARIMIZA 'KORUYUCU AVUKATLIK' GÖREVİ VERİLSİN

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Haber: FEYZİOĞLU: MESLEKTAŞLARIMIZA 'KORUYUCU AVUKATLIK' GÖREVİ VERİLSİN - Haberler
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