Fatih'teki Ordu Caddesi ve çevresinin yayalaştırılması projesi revize edildi

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Fatih'teki Ordu Caddesi ve çevresinin yayalaştırılması revize projesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, Fatih ilçesindeki Ordu Caddesi ve çevresi yayalaştırma revize projesi teklifi gündeme geldi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Zerrin Özlem Alvan, yakın bir zamanda Ordu Caddesi ve çevresini yayalaştırma projesini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Fatih Belediyesi, emniyet ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu ile yaptıkları toplantı sonucunda, projenin revize edilme ihtiyacının doğduğunu anlatan Alvan, revizenin amacının bölgedeki ticari fonksiyonların erişiminin daha çok rahatlaması olduğunu belirtti.

Projede, daha çok Kapalıçarşı esnafını rahatlatmak için Çemberlitaş Meydanı Vezir Hanı Caddesi'nde, 8 araçlık taksi durağı cebi ve ilave 2 araçlık indi-bindi araç cebi olacağını ve böylece bölgedeki sirkülasyonun daha rahat bir şekilde sağlanacağını ifade eden Alvan, şu bilgileri verdi:

"Projenin ikinci etabında Beyazıt Meydanı'na yakın mesafede Ordu Caddesi'nin devamında Yeniçeriler Caddesi'ni kontrollü taşıt trafiğine açarak bu bölgedeki ticari fonksiyonlara eşimi de rahatlattık. Aynı zamanda burada, 13 araçlık taksi cebi ve 4 araçlık indi-bindi cebi tasarladık. Burayı da kontrollü taşıt trafiğine açtık ve Mithatpaşa Caddesi'ni de tek yönlü düzenleyerek bu sirkülasyonu bu şekilde sağlamış olduk. Böylece hem Beyazıt Meydanı'na hem de Kapalıçarşı'nın bu kısmına hitap edecek şekilde bir düzenleme yaptık."

Üçüncü etapta Hayriye Tüccarı Caddesi'ne yapılan cep otoparklarının kaldırıldığını ve yolun üç şeride çıkarıldığını belirten Alvan, dördüncü etapta ise Şehzadebaşı Caddesi'ndeki yol kenarı parklanmalarını da kaldırdıklarını söyledi.

Ordu Caddesi ve çevresi yayalaştırma revize projesi teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

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