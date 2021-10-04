Facebook çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? 4 Ekim 2021 Facebook hatası nasıl düzeltilir?

Facebook Çöktü mü? Facebook'ta sıkıntı mı var? Yıllar geçse de hala dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Facebook ve bağlı olan İnstagram, Whatsapp gibi birçok uygulamaya erişim sağlanamıyor. Saat 18.45 gibi başlayan problem ile ilgili internette en çok "Facebookta sıkıntı mı var? 4 Ekim Facebook çöktü mü? Facebook hatası nasıl düzeltilir? Facebook problemi ne zaman düzelir?" gibi sorular aratılmakta. Facebook'ta yaşanan problem ve gelişmelere dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, İnstagram'da yaşanan "5xx server error" hatasıyla karşılaşıyor. Problem bütün platformların ekipleri tarafından düzeltilmeye çalışılırken, dünya genelinde meydana gelen bu problem ile ilgili Facebook, İnstagram ve Whatsapp'tan açıklamalar geldi. Bunun dışında Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan da açıklama geldi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Bakan Yardımcısı Sayan'ın açıklaması;

FACEBOOK TWİTTER HESABINDAN DUYURDU!

Yaşanan problem ile Twitter hesabından açıklama yapan Facebook yetkilileri yaptıkları açıklamada;

" Yaşanan sorunun farkındayız, en kısa sürede her şeyi normale döndürmek için çalışıyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

5XX SERVER ERROR HATASI NEDİR?

5xx, sunucu sorunlarını kapsayan ve Instagram'a özgü olmayan 500-511 hata kodunu ifade eder. ... Instagram sunucusu istekleri yerine getiremiyor, bu hatalar görüntüleniyor. Sonuç olarak, web sitesi istenen bilgileri görüntüleyemiyor. Çeşitli sayılar, meydana gelebilecek çeşitli Instagram sunucu hatalarını gösterir.

FACEBOOK SORUN ÇÖZÜMÜ!

İlk olarak ve en önemli detay olarak mobil cihazınızın Facebook uygulamasını destekleyip desteklemediğini kontrol etmelisiniz. Çünkü Facebook bazı dönemler birkaç modelden desteğini çekmektedir. Bu konuyu farklı bir yazıda da inceleyebilirsiniz.

Öncelik olarak mobil cihazının saat ve tarih ayarlarının güncel olmasını kontrol edin.

Güncel olmaması halinde kesinlikle Facebook uygulamasına giriş yapamazsınız.

Facebook uygulaması herhangi bir güncelleme yapmış olması halinde mobil cihazınızda kesinlikle son sürümü yüklü olmalıdır.

Sürekli Uygulamalar üzerinden son güncelliğini kontrol edin.

Mobil cihazınızın, ayarlar/ uygulamalar/ Facebook uygulamasını seçerek veri temizliğini yapın.

Ön belleğin temiz olması da önemli bir detaydır.

Ancak tüm denemelere rağmen halen Facebook uygulamasına giriş yapamıyorsanız uygulamayı silip tekrar yüklemeniz de faydalı olacaktır.

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