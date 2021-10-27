ANKARA (DHA) - 'Evim' mağdurları Ankara'da çözüm aradı

'EVİM' isimleriyle bilinen ve tasfiyesine karar verilen 21 tasarruf finansman şirketinin mağdurları, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ( Tbmm ) milletvekilleriyle görüşerek çözüm aradı. Mağdurlar, tasfiye sürecinin açık, şeffaf, bilgilendirme yapılarak ve kendilerinin de tasfiye sürecinde yer alabileceği sistemin oluşturulmasını istedi.

Halk arasında 'evim' adlarıyla bilinen, faizsiz ev ve taşıt alma vaadinde bulunan 21 şirket tasfiye edilmişti. Tüketici Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü ve 21 şirket tarafından mağdur edilen 54 bin 500 kişiden yaklaşık 200'ü, TBMM'de çözüm aradı. TBMM'de partilerin milletvekilleri ile görüşen mağdurlar, tasfiye sürecinin açık, şeffaf, bilgilendirme yapılarak ve kendilerinin de tasfiye sürecinde yer alabileceği sistemin oluşturulmasını istedi.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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