Esra Erol ATV canlı yayın izle 14 Ekim bugün! Esra Erol canlı izle bugün! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 14 Ekim Perşembe Esra Erol'da canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV ESRA EROL'DA CANLI İZLE!

ESRA EROL KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol'da bugün...

İsmail Doğru ve Fatma Doğru çifti stüdyomuza geldi. Adana'dan geldiğini söyleyen İsmail Bey, kızını bulmak için geldiğini belirtti. Fatma Hanım 4 çocukları olduğunu, hep yetişkin olsunlar diye beklediklerini dile getirince İsmail Bey en büyük kızlarının kaybolduğunu belirtti. Esra Erol Ayşe Hanım'ın bulunduğunu açıkladı. Ayşe Hanım, iyi olduğunu, kayıp olmadığını, ailesinin kendisini aramamasını istedi. İsmail Bey kızına dön çağrısında bulundu fakat Ayşe Hanım gelmeyeceğini yineledi. Özay Bey ve kardeşi Özlem Hanım stüdyoya geldi. Özlem Hanım, 4 yaşındaki yeğenine kendisinin baktığını, çok güzel görümcelik yaptığını düşündüğünü, bu yuvanın toparlanıp yeğeninin anne ve babası ile büyümesini istediğini belirtti. Fikriye Hanım stüdyoya geldi.

Fikriye Hanım, 5 yıllık evliliğinde eşi ile ilk zamanlar evli olduğunu sonradan ağız kavgası yapmaya başladıklarını, artık eşini sevmediğini, sabah kayınbabası ile kavga ettiğini, bazı şeyleri hep içine attığını, kendisine dokunulsa dolu olduğunu belirtti. Fikriye Hanım şu anki seçiminden ve yaşantısından mutlu olduğunu söyleyip çocuğun velayetini halasına vermek istediğini, çocuğuna halasının daha iyi bakacağını açıkladı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Gülşen Hanım kendi yüzünden çocuklarının başına bir şey gelmesin diye evden çıktığını, çocuklarını bırakmadığını, eşinden boşanmak için evden çıktığını, annesine de gittiğini, annesinin de kabul etmediğini iddia etti. Telefondaki hanımefendi, Mustafa Bey'in anlatıldığı gibi bir insan olmadığını, televizyonun karşısında çıldırdığını, Gülşen Hanım'ın anlattığı gibi olmadığını savundu.

Sündüz Hanım, kızının 2 Ekim tarihinden beri kayıp olduğunu, kızının Sakarya'da yaşadığını, bir kere kızı kayıpken buraya geldiklerini ama kızının geri geldiğini, yayına çıkmadıklarını söyledi. Mehmet Bey dün eşinin dediklerini kafasından geçirdiğini, eşinin sürekli istemiyorum dediğini söyledi. Gülfidan Hanım, Ahmet Bey'i hiç görmediğini, tanımadığını, eşinin hiç tanıştırmadığını dile getirdi. Ahmet Bey, abisinin neden gelinini beşinci kattan atmaya kalkacağını sorunca Gülfidan Hanım kayınbabasının kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM İZLE!

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