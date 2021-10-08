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Eskişehir OSB yönetimi, Odunpazarı Kaymakamı Ulu'yu ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Eskişehir OSB yönetimi, Odunpazarı Kaymakamı Ulu'yu ziyaret etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Denetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya ile birlikte görevine yeni başlayan Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Denetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya ile birlikte görevine yeni başlayan Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB'de yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Ulu'ya bilgiler verdi. Başkan Küpeli, Eskişehir'de sanayinin yüzde 80'inin ve OSB'nin Odunpazarı ilçe sınırları içinde yer aldığını aktardı. Küpeli, OSB yönetimi olarak şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösterdiklerini ifade ederek, 2020 yılında yatırımlar açısından son 10 yılın en yüksek rakamlarına ulaştıklarını, 2021 yılında da şehre ciddi oranda yeni sanayi yatırımları kazandırdıklarını söyledi.

Başkan Küpeli ve yönetiminin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ömer Ulu, Eskişehir OSB'nin Odunpazarı ilçe sınırları içerisinde olmasının kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini ifade etti. Kaymakam Ulu, Eskişehir ekonomisinin en önemli gücü olan sanayi sektörünün bölgede daha da gelişmesi ve sorunların çözümü noktasında, Odunpazarı Kaymakamlığı olarak devam eden iş birliği ve istişarenin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

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Haber: Eskişehir OSB yönetimi, Odunpazarı Kaymakamı Ulu'yu ziyaret etti - Haberler
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